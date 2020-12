Toto sú štyri miesta a spôsoby, ako sa dá momentálne najľahšie nakaziť KORONAVÍRUSOM

Počas videokonferencie denníka The Wall Street Journal upozornila lekárka a koordinátorka Bieleho domu pre pandémiu Deborah Birxová na to, že ľudia podceňujú účasť na malých stretnutiach a myslia si, že nakaziť novým koronavírusom sa môžu iba na hromadných podujatiach. Práve toto je podľa nej dôvod, prečo prudko stúpol počet pozitívne testovaných. "Sme svedkami toho, ako sa prenos infekcie sťahuje z verejných do súkromných priestorov, kde si ľudia v domnení, že sa nemôžu nakaziť, dávajú dolu rúška. Je to dôkaz, že rúška plnia svoju funkciu a osvedčilo sa aj dodržiavanie vzdialenosti. Ak ale nezmeníme prístup k osobným stretnutiam, počet infikovaných bude neustále rásť," vysvetlila, pričom poukázala aj na to, aké nebezpečné je asymptomatické šírenie, keď neviete, či je infikované vaše vnúča, synovec alebo neter.

Už zdanlivo neškodné a každodenné činnosti a situácie podporujú šírenie nákazy a ľudia by mali zvážiť, či pri ich ich vykonávaní nebudú dôslednejšie praktizovať hygienické opatrenia alebo či sa ich radšej v súčasnosti nevzdajú. A ktoré to sú?

Spolujazda

Spoločná jazda je síce efektívnym a ekologickým spôsobom cestovania, ale Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) upozorňuje na to, že tesná blízkosť osôb v automobile ich vystavuje väčšiemu riziku nákazy. Platí to najmä vtedy, ak v ňom trávia viac ako pätnásť minút a ak ide o ľudí z rozličných domácností. Ohniskom nákazy môžu byť aj školské skupiny alebo športové tímy. "Úzky kontakt medzi jednotlivcami v šatniach, autobusoch, na tribúnach a parkoviskách bol a bude patriť k tzv. prenosovým udalostiam," poznamenáva personál detskej nemocnici vo Philadelphii. "Ak váš syn alebo dcéra hrá v športovom tíme, tak je v tesnej blízkosti desiatok ďalších detí. Pri počítaní kontaktov sa tak jednociferné číslo zvyšuje na dve alebo aj tri desiatky," upozornil šéf úradu verejného zdravotníctva v Bostone Timothy McDonald.

Domáce večierky a oslavy

Príchod zimy a chladného počasia označovali odborníci už počas letných mesiacov za obdobie, kedy sa zvýši počet pozitívnych prípadov, pretože spoločné stretnutia sa presunú do interiérov. Lekári preto neodporúčajú účasť na žiadnych interiérových podujatiach, i keď sa na nich stretne iba malý počet ľudí. Nikdy si totiž nemôžete byť istý tým, že sú všetci zúčastnení zdraví. "To čo ma znepokojuje, sú sviatočné stretnutia, ktoré sú pred nami. Ľudia sa budú zhromažďovať v interiéroch, stretávať sa v skupinách a bohužiaľ nebudú dodržiavať protipandemické opatrenia. Zúčastňovať sa akýchkoľvek zhromaždení v interiéroch je jednoducho zlý nápad," uviedol imunológ Leo Nissola.

Mimoškolská socializácia

Prinútiť deti, aby sa prispôsobili pandemickým opatreniam, je pre mnohých rodičov pomerne zložité. Lenže aj čas strávený s kamarátmi alebo spolužiakmi mimo školy predstavuje veľké riziko nákazy. Napríklad jesenné mimoškolské podujatie, počas ktorého spalo v jednej miestnosti dvadsať stredoškolákov z Rhode Island, viedlo k piatim infekciám a stovky osôb museli ísť do karantény. Deti môžu v súčasnej dobe udržiavať kontakt so svojimi kamarátmi prostredníctvom online priestoru.

Spoločné jedlo

Konzumácia jedla znemožňuje nosenie rúška a predstavuje tak veľké riziko šírenia nákazy. Niektorí ľudia sa kvôli tomu vyhýbali barom a reštauráciám a rozhodli sa organizovať spoločné večere v domácnostiach. Nejde však o šťastné rozhodnutie, pretože koronavírus vám môže niekto priniesť rovno domov alebo sa môžete nakaziť v dome vašich blízkych. "Na bubliny, ktoré sme si vytvorili z rodiny alebo priateľov, sme si už všetci zvykli, ale nezabúdajme na to, že ľudia prechádzajú z jednej bubliny do druhej. Takto sa môže veľmi ľahko stať, že prasknú," upozornil šéf CDC Nirav Shah.