FOTO Robotníci prerábali žene dom, v tomto ju vytočili do nepríčetna: Zobrali ste jej panenstvo!

Žena menom Nadia zanechala štipľavý odkaz robotníkom, ktorí pracovali na novostavbe jej domu. Kúpila totiž nové WC a nepriala si, aby ju používali. Z toho dôvodu nechala doniesť vonkajšie toaletné búdky a požiadala ich, aby využívali tie.

Robotníci ju ale odignorovali a naďalej chodili na záchod do domu. To Nadiu poriadne rozčúlilo. "Vážení robotníci. Toalety v tomto dome NIE ste oprávnení používať. Platím za vonkajšie WC pre vaše použitie," stojí v úvode odkazu. "Nielenže ste vzali panenstvo našej toalete, ale tiež neúctivo ignorovali pečatný znak, roztrhli ste pásku a používali ste ju ďalej. Toto je druhýkrát, čo čistím *** z tohto záchoda. Toto je trestný čin. Prosím, už to nerobte. Nadia," znie zvyšok správy, ktorá bola zverejnená na stránke Reddit. Mladá žena teraz dúfa, že to robotníci konečne pochopia a toaletu vo vnútri nechajú len jej.