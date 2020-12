FOTO Letectvo zachytilo najväčšiu ľadovú kryhu na svete: Je tak veľká, že ju museli fotiť na viackrát

Aktuálne je kryha, ktorá dostala názov A68a, od ostrova vzdialená asi 200 kilometrov a hrozí, že uviazne v plytkých vodách pri jeho pobreží. Úlohou prieskumného letu bolo zhromaždiť dáta na vyhodnotenie rizík. Satelitné snímky z uplynulých dní taktiež ukazujú, že sa okraje kryhy rýchlo odlamujú, k čomu výraznou mierou prispieva vlnobitie. Niektoré odlomené kusy ľadu sú obrovské a je nutné ich pohyb monitorovať, pretože môžu ohroziť lode.

We are keeping a close eye on the A68a iceberg as it drifts through #SouthGeorgia waters. These shots taken from a @RoyalAirForce A400M aircraft provide a unique view. It was so huge it was impossible to capture its entirety in a single shot! #SGSSIdiscover pic.twitter.com/nX8ToUfQP9