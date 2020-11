Vedci upozorňujú na veľkú hrozbu: Od Antarktídy sa odtrhla obria kryha a plaví sa ďalej!

Kryha, ktorá sa v roku 2017 odtrhla od antarktického ľadovca Larsen-C, by zablokovala trasy, na ktorých sa zvieratá vydávajú za potravou, a znemožnila tak kŕmenie mláďat. Ľadová masa by tiež rozdrtila živočíchy, ktoré žijú na morskom dne. Kryhy so sebou naviac prinášajú veľké množstvo prachu, ktorý je výhodný pre planktón, čo má zas vplyv na potravinový reťazec. "Blízkosť kryhy má veľký vplyv na to, či budú predátori žijúci na súši schopní zohnať si potravu. Vzdialenosť, ktorú musia tučniaky a tulene prejsť v kľúčovom období, teda keď musia kŕmiť mláďatá, hrá veľkú rolu. Ak sú nútení vydať sa veľkou obkľukou, znamená to, že sa nedostanú včas späť a nedokážu mláďatá uchrániť pred vyhladovaním na smrť," vysvetľuje profesor Geraint Tarling z výskumnej organizácie British Antarctic Survey (BAS).

Zdroj: profimedia.sk

Južná Georgia je niečo ako cintorín najväčších krýh Antarktídy. Tie sú unášané silnými prúdmi ďalej od kontinentu, len aby uviazli v plytkých vodách, ktoré odľahlý ostrov obklopujú. Keď v roku 2004 k jeho ostrovu dorazila obria kryha A-38, na miestnych plážach bolo nájdené nespočetné množstvo mŕtvych mláďat tučniakov a tuleňov.

Hoci na satelitných snímkach sa zdá, že kryha má k Južnej Georgii skutočne namierené, môže sa stať, že sa jej podarí ostrov oboplávať, myslí si Peter Fretwell z organizácie BAS. Podľa jeho kolegu Andrewa Fleminga je pozoruhodné, že sa kryha A-68 stále nerozpadla. Tento osud ju však neminie, pokiaľ sa dokáže ostrovu vyhnúť a zamieri ďalej na sever, kde sa rýchlo dostane do teplejších vôd.