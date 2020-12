FOTO Srdcervúci list chlapčeka Santovi rozplakal milióny ľudí na celom svete: Želá si jedinú vec

Pred pár dňami bol na Twitteri zverejnený list, ktorý poslal chlapec menom Will Santovi. Ľudí dojíma až k slzám. "Podporuješ komunitu LGBTQ? A keď sa rozprávaš s Bohom, povieš mu, že ho milujem a spýtaš sa ho, či aj on mňa miluje, hoci som gej?"

This letter to Santa broke my heart. pic.twitter.com/NWbum1rvaX