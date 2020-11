Desivé varovanie vedcov: Na svete je 850 000 nepoznaných vírusov, hrozia oveľa smrteľnejšie pandémie!

Medzinárodný tím 22 odborníkov v správe avizoval, že existuje od 540 000 do 850 000 doposiaľ nepreskúmaných vírusov, ktoré sa môžu vyskytnúť u vtákov a cicavcov. Následne by mohli infikovať ľudí. Správu vypracoval tím zložený z biológov, ekológov a odborníkov na choroby, ktorých zvolila Medzivládna vedecko-politická platforma pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES).

Riziká takéhoto šírenia rýchlo stúpajú a každý rok sa u ľudí objaví viac ako päť nových ochorení. Každé z nich môže mať pandemický potenciál. Experti ale podotkli, že by bolo nesprávne z výskytu týchto vírusov viniť výhradne divé zvieratá. Aj súčasná pandémia je totiž spôsobená ľudskými činnosťami a ich vplyvom na životné prostredie. "Rovnaké ľudské činnosti, ktoré vedú k zmene podnebia a strate biodiverzity, zvyšujú aj riziko vzniku pandémie prostredníctvom vplyvov na naše životné prostredie," vysvetlil predseda workshopu IPBES a prezident Aliancie EcoHealth Peter Daszak. Zároveň dodal, že pandémiám sa dá zabrániť len vďaka prevenciám.

Zdroj: Getty Images

Základom by mala byť ochrana divej zveri a tiež snaha predchádzať vzniku zoonotických chorôb. Opatrenia ani vakcíny by pravdepodobne nepomohli. To by ale znamenalo zastavenie odlesňovania, intenzívneho poľnohospodárenia či odchytu a konzumácie divých druhov zvierat. Medzi odporúčané opatrenia patria dane z mäsa a živočíšnej výroby či obmedzenie obchodu s voľne žijúcimi druhmi zvierat. Obchod a konzumácia divokej zveri za účelom stravovania, liečenia, kožušiny a domácich miláčikov totiž viedli k strate biodiverzity a novým chorobám, vrátane SARS a COVID-19. Medzi ďalšie potenciálne možnosti zníženia rizika vzniku pandémie patrí aj obmedzenie obchodu a spotreby produktov ako mäso, palmový olej, exotické dreviny či dreviny, ktoré sa ťažia. "Bez preventívnych stratégií sa budú pandémie objavovať častejšie, šíriť sa rýchlejšie, zabíjať viac ľudí a ovplyvňovať globálnu ekonomiku s ničivejšími dopadmi ako kedykoľvek predtým," upozornili vedci vo svojej správe.

Zdroj: Getty Images

Podľa ich odhadov by tieto kroky ročne stáli približne 34 až 50 miliárd eur. Ide však len o zlomok nákladov na boj proti pandémiám ako je tá súčasná. "Súvislosť medzi zdravím planéty a ľudským zdravím je zjavná. Pandémia ochorenia COVID-19 ju však dostala do povedomia všetkých," vyhlásil ekológ Guy Poppy. Spolu s kolegami z výskumného tímu varuje, že ak sa ľudstvo nezachová zodpovedne a nepodnikne potrebné kroky, nie je otázkou, či budeme svedkami ďalšej pandémie, ale skôr kedy.