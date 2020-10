Z najnovšieho zistenia vedcov mrazí: Svet čelí syndémii, zlá prognóza aj po skončení pandémie

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/Chinatopix via AP

LONDÝN - Svet sa teraz potýka s rastúcim počtom ľudí s chronickými ochoreniami a pretrvávajúcimi infekčnými chorobami, čo v kombinácii so zlyhaním zdravotných systémov v prevencii a znečistením vzduchu zvyšuje bilanciu úmrtí s koronavírusom. Uvádza to nová štúdia publikovaná vo vedeckom časopise The Lancet.