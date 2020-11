Ovládate aspoň jeden cudzí jazyk? Podľa vedcov to má jeden úžasný vplyv na vaše zdravie

Podľa výsledkov výskumu Ellen Bialystokovej dokáže ovládanie cudzieho jazyka udržať ľudský mozog zdravší a vitálnejší. Ukázalo sa totiž, že u bilingválnych seniorov bol nástup Alzheimerovej choroby zaznamenaný o štyri až päť rokov neskôr než u vrstovníkov, ktorí nehovorili žiadnou cudzou rečou. "Nie je žiadnou novinkou, že čím viac používate cudzí jazyk, tým lepšie sa v ňom zorientujete. Zároveň však podporujete aj prepájanie mozgu," vysvetľuje psychologička.

Celý tento proces podľa nej ovplyvňuje aj pozornosť. "Mozog vie, na čo sa má sústrediť a blokuje zvyšok." Je presvedčená aj o tom, že čím dlhšie ľudia používajú dve reči, tým viac zmien ich mozog zaznamenáva a tak sa reorganizuje.

Psychiatrička Tamara Gollanová z Kalifornského centra pre výskum Alzheimerovej choroby v San Diegu uvádza, že nepoznáme príčinu vzniku tohto ochorenia, a preto nevieme ani to, ako mu predchádzať. Tvrdí, že dvojjazyčnosť neochráni ľudí pred Alzheimerovou chorobou, prinúti ich však pokračovať v činnosti, a to aj napriek poškodeniu mozgu. Je to podobné, ako keď športovec napriek svojmu zraneniu prejde cez cieľovú čiaru. Gollanová ale pripúšťa, že dvojjazyčnosť má v tomto smere určité výhody a podporuje činnosť mozgu. "Keď ovládate dva jazyky, nemôžete jeden z nich zablokovať. Neustále tak čelíte rozhodnutiam, ktorý z nich použiť, zatiaľ čo ľudia používajúci jeden jazyk toto vôbec neriešia," dodala.