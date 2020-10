VIDEO Nebožtíka (†74) práve chceli pochovať, no toto nečakali: Pohľad do chladiaceho boxu im vyrazil dych

Sedemdesiatštyriročného muža menom Balasubrahmanjam priviezli minulý pondelok kvôli zdravotným potiažam do nemocnice, kde lekári konštatovali jeho smrť. Telo bolo po návrate domov uložené do chladiaceho boxu, ktorý rodine poskytla pohrebná služba. Keď jej pracovníci nasledujúci deň, kedy sa mal pohreb konať, chceli nebožtíka vyzdvihnúť, zistili, že sa chveje a je nažive. Odviezli ho preto späť do nemocnice, ale do inej než predtým. Tam uplynulý piatok "znova" zomrel. Už natrvalo.

Riaditeľ nemocnice uviedol, že pacient bol v čase svojho prijatia malátny a zomrel na pľúcne komplikácie. Podľa pohrebnej služby podpísal v prvej nemocnici brat údajného zosnulého muža lekársku správu o úmrtí, policajti teraz ale tvrdia, že rodina nie je schopná dokument predložiť. Príbuzní boli obvinení z "unáhleného alebo nedbalého konania, ktoré ohrozilo ľudský život" a majú problémy kvôli nejasnostiam okolo úmrtného listu.