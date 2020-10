FOTO Rybár chytil rekordného kapra! Keď uvidíte toho obra, padne vám sánka

Wayne Mansford ulovil kapra s hmotnosťou 34 kilogramov v rybárstve Holme Fen v grófstve Cambridgeshire, čím o tri kilá prekonal doterajší rekord. Nalákal ho na kukuričnú návnadu. Keďže však išlo o importovaný druh ryby, ktorý pred mnohými rokmi niekto vypustil do jazera s hmotnosťou necelých sedem kíl, niektorí rybári sa domnievajú, že nejde o čestne získaný a právoplatný titul držiteľa rekordu. Tradicionalisti dokonca tvrdia, že záznamy odchytených rýb by sa mali týkať iba "divých" rýb, ktoré nikto nekŕmi. Sú tak odkázané len na zdroje potravy, ktoré si svojpomocne nájdu.

Tridsaťosemročný Wayne je vraj ale aj napriek tomu hrdý na svoj úspech, no nechce, aby sa kvôli rekordu dostal do ťažkostí. Prezradil totiž, že už dostal negatívnu spätnú väzbu, ktorú však pripisuje nelichotivej ľudskej vlastnosti - žiarlivosti. "Na konci dňa je pre mňa kapor ako kapor. "Som na skvelom mieste a viem, čo som dosiahol, ale viem aj to, že niektorí ľudia zachádzajú až tak ďaleko, že sa iným vyhrážajú smrťou," vyhlásil. Kvôli tomu si nie je istý, či chce tento rekord uznať aj oficiálne. "Ľudí hnevajú dovážané ryby a myslím si, že veľa z nich pravdepodobne len žiarli."

Navíjanie kapra Mansfordovi trvalo desať minút. Priznal, že bol skutočne ťažký a dal mu poriadne zabrať. "Až keď som sa ho pokúsil zdvihnúť, uvedomil som si, aký bol ťažký. Nemohol som uveriť, keď som videl to číslo na váhe. Dokonca som vykríkol a skontroloval, či ma náhodou nechce niekto oklamať," spomína si rybár. Britský výbor pre rybolov, ktorý sa zaoberá rekordnými úlovkami, má pri rozhodovaní o dovážaných druhoch niekoľko usmernení. Už v minulosti ale odmietol uznať rybu ulovenú v Holme Fen, pretože ide o miesto, kde sú ryby pravidelne kŕmené. Wayneov prípad sa chystjú podrobne preskúmať.