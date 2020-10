VIDEO Opitá študentka (21) chcela zabaviť kamarátov a vliezla do sušičky: Trpko to oľutovala

Rosie Coleová je za všetku srandu, tak pred pár dňami po vypití tequily vliezla do sušičky. Myslela si, že je to vtipné a rozosmeje tým svojich spolužiakov. A spočiatku aj bolo, no potom, keď zistila, že nemôže vyliezť von, ju smiech prešiel. "Myslela som si, že neexistuje šanca, aby som sa dostala dovnútra toho bubna. Tak som to vyskúšala a podarilo sa mi do neho napratať nohy. Problém nastal, keď som ich skrížila. Tušila som, že to bude zlé," hovorí aktérka videa.

Skúšala vyliezť, no zakaždým, keď sa pohýbala, sušička sa naklonila smerom nadol. Každému muselo byť jasné, že Rosie sa z nej sama von nedostane. Spolubývajúci zhruba o jedenástej večer privolali hasičov, ktorí opitú študentku zachraňovali zhruba dvadsať minút. Nakoniec sa im to podarilo.

"Boli milí a smiali sa. Keď odchádzali, otvorili práčku a nazreli dovnútra, či aj v nej nie je niekto, kto potrebuje pomoc," dodala so žartom Coleová. Sušičku vraj ešte nikdy nepoužila, ale teraz už vie, že nabudúce bude lepšie, keď v nej bude sušiť bielizeň a nie seba.