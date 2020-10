VIDEO Kamionista sa stal skoro ráno svedkom úchvatného úkazu: Také niečo sa nevidí každý deň

Bezpečnostná kamera na dome Marka a Rosemary Sasalaovcov, ktorí žijú neďaleko Pittsburghu, zachytila na oblohe krátky jasný blesk čiastočne zakrytý mrakmi. K udalosti došlo v stredu krátko po štvrtej ráno. Okrem nich sa videom pochválil aj istý kamionista, ktorému sa počas jazdy naskytol takýto úchvatný pohľad.

Spoločnosť American Meteor Society uviedla, že prijala viac ako dvesto správ o "ohnivej guli" prechádzajúcej oblohou nad východným Ohiom. Podľa jej riaditeľa Roberta Lunsforda bol tento úkaz pravdepodobne spôsobený padajúcim meteorom, ktorý však nebol tentokrát sprevádzaný žiadnym meteorickým rojom.

Compilation of videos about yesterday's #fireball over #Ohio.

More info: https://t.co/8imvmtpB6v pic.twitter.com/RmEj1dXZ1i