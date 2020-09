Unikli nechutné plány vysokoškolákov: Znásilňovanie spolužiačok, univerzita je zhrozená

Vedenie Univerzity v Durhame vo Veľkej Británii momentálne rieši prípad niekoľkých študentov, ktorí údajne plánovali znásilnenie spolužiačok a iných študentiek. Kauza sa prevalila vďaka úniku screenshotov konverzácií z Whatsappu, ktoré niekto uverejnil na Facebooku. Čerství prváci vtipkovali o drinkoch pre dievčatá a chválili sa so svojimi plánmi sexovať s viacerými študentkami.

Členovia jednej zo skupín, ktorá má približne 60 členov, hovoria o znásilnení a pýtajú sa, či ich niekto z nich nebonzne. "Prvé pravidlo klubu chlapcov: nehovoriť o klube chlapcov," píše sa v jednej konverzácii. "Nie je Durham náhodou mŕtvy čo sa týka sexu, pretože nejaký chlapec odtiaľto bol pred pár rokmi obvinený zo znásilnenia?" pýta sa ďalší z členov, ktorý dotyčné dievča nazval prostitútkou. Iná konverzácia s názvom "Durham Boys Making All The Noise" zas odhalila plány študentov navzájom si konkurovať pri hľadaní "najúbohejšej dievčiny na škole.

Zdroj: Getty Images

Zdesení študenti, ktorí si prečítali uniknuté správy vo facebookovej skupine s názvom "Overheard at Durham Uni", apelovali na vedenie, aby okamžite konalo. "Hovorili tiež o primiešavaní vecí do drinkov prváčok. Je to strašné správanie a ako matku ma až na smrť desí, že chlapci, ktorí majú iba osemnásť rokov, sú schopní byť voči ženám tak ohavní," píše sa v liste adresovanom vedeniu. Mnohé študentky, ktoré nastupujú do školy 28. septembra, majú preto strach. Vedenie univerzity oznámilo, že si je vedomé nechutných komentárov, ktoré označilo za absolútne neprijateľné. Univerzita začala vyšetrovanie a vyzvala všetkých, ktorých sa tieto správy týkajú, aby kontaktovali sociálnu podporu. V prípade preukázania pravosti týchto konverzácií budú musieť vinní študenti opustiť akademickú pôdu.