FOTO Chytili najhľadanejšieho medveďa v Európe! Úrady sú z neho zúfalé, je to únikový génius

Medveď s kódovým označením M49 utiekol 27. júla z Centra starostlivosti o zvieratá v talianskom centre Casteller. Preliezol svoj výbeh aj napriek tomu, že ho strážcovia po poslednom úniku poriadne upevnili. Papillon bol v tom čase najhľadanejším medveďom v Európe a mnohí ho považovali za únikového génia, podobne, ako hlavná postava rovnomenného autobiografického románu od Henriho Charriéra.

Zdroj: profimedia.sk

Príkaz na odchyt medveďa vydal v júni 2019 prezident provincie Maurizio Fugatti, ktorý vyhlásil, že zviera v blízkosti obývaných oblastí predstavuje pre ľudí riziko. M49 sa na prvý útek vydal 15. júla 2019. Vtedy sa mu podarilo prekonať tri elektrické ploty a štyri metre vysokú bariéru v ohrade. Následne ušiel do lesov. Pri tejto príležitosti úrady povolili strážcom strieľať na medveďa, no iba v prípade, že sa priblíži k obývaným oblastiam. "Skutočnosť, že dokázal prekonať elektrický plot so siedmimi drôtmi s napätím 7000 voltov, ukazuje, že tento exemplár je nebezpečný a predstavuje problém pre verejnú bezpečnosť," uviedol vlani Fugatti.

Zdroj: profimedia.sk

Medveďa, ktoré zabíjalo hospodárske zvieratá, sa podarilo chytiť 29. apríla. V zajatí bol iba dva mesiace, keď sa mu podarilo znova utiecť. Strážcovia mu vtedy nasadili obojok, ktorý monitoroval jeho pohyb. Všetko však vyšlo navnivoč, pretože Papillonovi sa koncom júla podarilo opäť uniknúť a strhnúť obojok, čo značne skomplikovalo jeho opätovné nájdenie. Začiatkom minulého týždňa sa ho ale podarilo v oblasti Lagorai znova zajať. Zviera sa chytilo do takzvanej trubicovej pasce, teda zariadenia bežne používaného na odchyt medveďov. Toto zajatie však vyvolalo hnev environmentálnych skupín, ktoré sa zaviazali, že podniknú právne kroky, ktoré povedú k prepusteniu M49 na slobodu.

Ornella Dorigattiová, predstaviteľka Medzinárodnej organizácie na ochranu zvierat v Trente, sa zaviazala držať hladovku za prepustenie Papillona. "Musíme tieto medvede zachrániť. Sme ich hlas a budeme bojovať, kým nebude M49 na slobode," vyhlásila. Podľa Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) nie je M49 vôbec nebezpečný, pretože voči ľuďom sa nikdy nesprával agresívne. "Papillon v minulosti iba poškodil infraštruktúru v zoologickej záhrade, a preto je potrebné ho monitorovať, nie zamykať," poznamenali predstavitelia fondu.