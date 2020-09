FOTO Mladíka v noci prebudil zvláštny zvuk v spálni: Keď zapol baterku, vydesil sa na smrť

Mladík spal vo svojom dome, keď ho prebudil zvláštny zvuk. Po príčine dlho nepátral; takmer okamžite zbadal hada, ktorý visel zo stola. "Prebudil som sa na zvláštny cinkavý zvuk. Otvoril som oči, ale bola tma ako v rohu, tak som vzal telefón a zapol baterku. Keď som ho nasmeroval nižšie, uvidel som hada, ako sa plazí hore na stôl hneď vedľa mojej postele," opisuje udalosti.

Zdroj: RSPCA

Kelvin okamžite utekal rozsvietiť svetlo v celej izbe. V jeho spálni bol skutočne had, ktorý bol napoly na podlahe a napoly na stole. Muž privolal pracovníkov Kráľovskej spoločnosti prevencie týrania zvierat, no kým prišli, podarilo sa mu hada dostať do spacáku. Neskôr sa dozvedel, že išlo o takzvaného hada kukuričného, ktorý pravdepodobne ušiel svojmu majiteľovi. Odborníci ho previezli k špecialistovi na plazy.

Zdroj: RSPCA

Stretnutie tvárou v tvár s hadom nie je to, čo niekto čaká, keď sa prebudí uprostred noci. Pre Kelvina to musela byť veľká trauma. "Hady kukuričné však nie sú jedovaté a hryzú len v prípade, že sa necítia bezpečne," vysvetlil Dave Holgate, inšpektor Kráľovskej spoločnosti.