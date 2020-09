Patríte k ženám, ktoré nechcú mať deti? Mnohí to nechápu, analýza expertov

PARÍŽ - Oľutuješ to, zostarneš sama, si príliš sebecká. Dokonca ešte v roku 2020 je rozhodnutie nemať deti pre ženu ťažkou voľbou, pretože neochota na materstvo údajne odporuje tomu, čo pre ňu príroda pripravila. V roku 2016 vyvolal zoznam bezdetných žien v politike (Angela Merkelová či Theresa Mayová), ktorý zverejnil The Sunday Times, veľké pobúrenie. O ich mužských náprotivkoch totiž v tejto súvislosti nepadlo ani slovo, píše francúzsky denník Le Figaro.

Podľa spisovateľky Mony Cholletovej ženy, ktoré nechú deti, sú zrejme modernými čarodejnicami. Ide z nich strach, lebo sa povýšili nad sociálne normy a patriarchát a sú vždy podozrievané z toho, že deti nemajú rady. Poslanie rodiť nové generácie je stále vecou žien a je už po tisíce rokov zapísané do nášho kolektívneho podvedomia. "Až od konca 19. storočia dokážeme zaistiť vhodné podmienky na pôrod a materstvo. Predtým mnoho detí zomieralo hneď po narodení, preto bolo nevyhnutné zabezpečiť prežitie druhu," pripomína psychologička Edith Valléová.

Zdroj: Getty Images

Vo Francúzsku je miera dobrovoľnej neplodnosti slabá a takmer tridsať rokov sa nemení; 6,3 percenta mužov a 4,3 percenta žien nemajú deti a ani ich nechcú mať. "Childfree", teda rodičia, ktorí sa takto slobodne rozhodli (na rozdiel od "childless", teda tých, ktorí deti mať nemôžu), teraz žiadajú, aby ich voľba bola rešpektovaná a aby sa na nich neukazovalo prstom. V posledných rokoch o sebe dala počuť nová kategória childfree, a síce Green Inclinated No Kids (GINKS), ktorá odmieta mať deti z ekologických dôvodov, aby neprispievala k preľudneniu a vyčerpaniu zdrojov. "Ekologický argument umožňuje ženám, ktoré nie sú matkami, aby svoju voľbu odôvodnili pozitívnou vecou. Cítia sa totiž vo svojej voľbe veľmi samy, zatiaľ čo matky prežívajú s deťmi škôlku, školu, rodinné slávnosti," vysvetľuje psychoterapeutka Isabelle Tilmantová.

Kto sú tie ženy, ktoré sa rozhodli nemať deti? Boli tak traumatizované v detstve, že nechcú priviesť na svet inú ľudskú bytosť? Podľa Valléovej niektoré pretrhli putá s minulou generáciou a odmietli reprodukovať to, čo samy prežili. Pre mnohé ďalšie je odmietnutie stať sa matkou predovšetkým výzvou na sebarealizáciu iným smerom. "Vidím ďalšie dve kategórie childfree. Sú to tie ženy, ktoré sa realizujú vo vzťahu k mužovi či povolaniu, kde by dieťa bolo votrelcom. Sú to vášnivé vedkyne alebo umelkyne. Sú to však aj tie, ktoré sa plne venujú svojej činnosti - podnikateľky či odvážne novinárky, ktoré sú neustále v pohybe."

Zdroj: Getty Images

Žiť dobre bez detí, mať iné priority, túžba zostať slobodnou. To sú hlavné motivácie, ktoré v súčasnosti uvádzajú bezdetné ženy. Až potom nasleduje otázka financií alebo zdravia. "Môžeme sa tiež pýtať, prečo máme sklon túto voľbu vôbec súdiť. Mohli by sme ju rešpektovať, i keď jej nie vždy rozumieme," zdôrazňuje Tilmantová. Možno niektoré matky týmto ženám trochu závidia. Rozhodli sa totiž spôsobom, ktorý matky už nemajú možnosť napodobniť. Bezdetné ženy sú priekopníčkami v tom zmysle, že sa vydávajú na málo frekventovanú cestu a snažia sa dať svojmu životu zmysel inak. Plodný život bez materstva je, našťastie, možný.