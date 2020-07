Zdravá a mladá sestrička (32) sa nakazila koronavírusom: Týždeň trpela nezvyčajným PRÍZNAKOM

Tridsaťdvaročná Emily Morrisová z Kráľovskej nemocnice v Melbourne v rozhovore pre televíziu ABC povedala, že pred týždňom a pol si prvýkrát všimla neobvyklé bolesti v nohách. Síce podľa vlastných slov bola zvyknutá celý deň stáť na nohách, ale toto bolo iné. "Odvolali ma zo služby, testovali a potom izolovali, kým som neobdržala výsledky, čo bolo asi o 24 hodín neskôr," hovorí.

Testy ukázali, že sestrička sa nakazila koronavírusom. Diagnóza ju úplne zničila. V súčasnosti je v karanténe vo vládnom byte, aby nenakazila svoje spolubývajúce. "Cítim sa hrozne. Dostalo ma to takým spôsobom, o akom som nikdy nepremýšľala, najmä ako mladý a zdravý človek," priznala.

“As a healthcare worker there is a little bit of shame and stigma around being diagnosed as COVID-positive.” There have been at least 719 cases of COVID-19 reported in healthcare workers in Victoria. We talk to some of them. #abc730 @HanSinclair @LauraFrancis9 #coronavirus pic.twitter.com/Y5IqCgoTs5