VIDEO Neuveríte, čo robila žena (34) priamo počas pôrodu! Ľudia sú šokovaní, toto by dal len málokto

NEW YORK - Švédskej fitnesske ani jej tehotenstvo nezabránilo v tom, aby prestala so svojou najväčšou vášňou - cvičením. Dokonca cvičila priamo počas pôrodu! Na sociálnych sieťach svojím videom šokovala a zároveň ohúrila množstvo ľudí.

Tridsaťštyriročná Yanyah Milutinovičová, ktorá žije v New Yorku, zdieľala na sociálnej sieti video, ktoré ju zachytáva, ako cvičí ešte aj priamo počas svojho pôrodu. V tom čase bola v 41. týždni tehotenstva. O niekoľko hodín neskôr, 8. novembra 2017, porodila svoju dcéru Smijlu. "Štyrikrát som zatlačila a dieťa bolo von za menej ako desať minút," uviedla Milutinovicová v nedávnom príspevku na Instagrame.

Napriek varovaniam lekárov sa cvičenia nevzdala a aj počas tehotenstva pokračovala vo vysokých fyzických výkonoch. Uznala však, že to nie je pre každého. "Vedela som ale, že ja to dokážem a moje telo to zvládne. Bolo to v poriadku a ja aj Smijla sme zdravé," povedala. Priznala ale, že občas mávala v telocvični ranné nevoľnosti. Údajne boli chvíle, kedy medzi cvikmi chodila zvracať na toaletu.

Osobná trénerka prezradila, že cvičenie jej pomáhalo cítiť sa počas tehotenstva lepšie. Jej príspevky ľudia komentovali rôzne, a hoci mnohí z nich považujú jej neprestajnú aktivitu za inšpiratívnu, iní ju označili za blázna. Yanyah po pôrode vytvorila fitness aplikáciu, ktorá vedie tehotné ženy k cvičeniu. Čerstvé mamičky sa tak vraj po pôrode ľahšie a rýchlejšie dostávajú do pôvodnej formy.

"V nie tak dávnej minulosti boli ženy vyzývané, aby počas tehotenstva obmedzili alebo dokonca úplne eliminovali pohyb. Podľa mňa je to ale presne opačne," napísala Milutinovičová v nedávnom príspevku na Instagrame. Tvrdí, že cvičenie môže mať pozitívny vplyv na matku i dieťa. Napriek tomu zdôraznila, že všetky podobné nápady je potrebné vopred prediskutovať s lekárom.