Mladíkovi (27) sa počas jazdy medzi nohami zjavil jedovatý had! Myslel som si, že je to môj koniec

GLADSTONE - Keď policajt zastavil auto na krajnici v austrálskom štáte Queensland, nikdy by mu ani vo sne nenapadlo, prečo sa jeho vodič rútil po diaľnici 100-kilometrovou rýchlosťou. V aute totiž bojoval s obrovským hadom. Mladík si už myslel, že nastala jeho posledná minúta.

Dvadsaťsedemročný vodič menom Jimmy uviedol, že smeroval po diaľnici Dawson v Queenslande. Išiel rýchlosťou 100 kilometrov za hodinu, keď si v aute všimol hada. Bol to východný hnedý had - vysoko jedovatý druh, ktorý je zodpovedný za väčšinu úmrtí spôsobených plazmi v Austrálii. "Vyliezol spod prevodovky. Z ničoho nič sa medzi mojimi nohami objavila hadia hlava. Čím viac som hýbal nohami, tým viac sa ovíjal okolo mňa," opisuje mladík dramatické momenty.

V tej rýchlosti mu napadlo použiť bezpečnostný pás a nôž, aby sa ním zahnal, zatiaľ čo sa snažil zastaviť auto. Jimmy si myslel, že nadišla jeho posledná chvíľa a bál sa o svoj život. Uhryznutie východného hnedého hada pôsobí na organizmus veľmi rýchlo a nezriedka fatálne. Jed môže spôsobiť ochrnutie a krvácanie do mozgu. Šoférovi sa napokon podarilo hada zabiť. Okamžite však dupol na plyn a mieril do najbližšej nemocnice. Vtedy si všimol policajné auto, ktoré malo zapnuté majáky. Policajný dôstojník ho odstavil na krajnicu kvôli tomu, že prekročil povolenú rýchlosť.

Zdroj: facebook/queensland police service

Jimmy policajta hneď oboznámil so situáciou. "Vzadu mám hnedého alebo tigrieho hada. Myslím, že ma uhryzol, bol so mnou v aute," povedal. Dôstojník sa išiel pozrieť dozadu a naozaj v dodávke videl ležať mŕtveho hada. Privolaní záchranári Jimmyho vyšetrili a skonštatovali, že neutrpel žiadne poranenie. Akurát bol z toho všetkého v šoku. "Bolo to dosť desivé, nikdy som nebol taký šťastný z toho, že vidím červené a modré svetlá majákov," dodal mladík.