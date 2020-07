Muž (38) sa s kamarátmi na chate lúčil so slobodou: Šialená skúška odvahy, ktorú trpko oľutoval

VIEDEŇ - Kuriózny zásah si počas uplynulého víkendu pripísala horská služba v rakúskych Alpách. Jej členovia totiž pomáhali Nemcovi, ktorého vretenica uštipla do jazyka. Mohol si za to ale sám, lebo zbytočne pokúšal osud.

Incident sa stal na Neubergskej chate, kde sa konala rozlúčka so slobodou. Jej účastníci sa podľa denníka Kleine Zeitung značne posilnení alkoholom chceli pobaviť skúškou odvahy. Tridsaťosemročný Nemec sa rozhodol olíznuť červa, ktorý ležal na zemi. V skutočnosti to ale bola mladá vretenica obyčajná, ktorá muža vytrestala tak, že ho uhryzla do jazyka. Ten mu opuchol, preto ho horská služba musela previezť do nemocnice v meste Wiener Neustadt. Jeho súčasný stav nie je známy.