Epidemiológovia pripustili ten najhorší možný scenár: KORONAVÍRUS sa možno šíri vzduchom!

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia pripustila, že koronavírusová infekcia sa prenáša priamo vzduchom. Definitívne potvrdené to však podľa epidemiologičky WHO Marie van Kerkhoveovej nebolo. Je známe, že SARS-CoV-2 sa prenáša kvapôčkami, ktoré ale rýchlo klesajú na zem.

Krízový expert WHO Mike Ryan v utorok vyhlásil, že organizácia do Číny vyšle odborníkov, ktorí tam budú pátrať po pôvode vírusu, prvýkrát potvrdenom v meste Wu-chan. WHO pripustila možnosť šírenia koronavírusu vzduchom po tom, čo skupina vedcov organizáciu vyzvala na aktualizáciu poučenia o šírení respiračného ochorenia medzi ľuďmi. "Hovoríme o možnosti prenosu vzduchom a aersolóvom prenose ako o jednom zo spôsobov prenosu COVIDU-19," uviedla Van Kerkhoveová.

Zdroj: Getty Images

WHO doposiaľ tvrdila, že SARS-CoV-2 sa šíri primárne v malých kvapôčkách, ktoré vychádzajú z nosa alebo úst infikovanej osoby. Dohromady 239 vedcov z 32 krajín však v otvorenom liste adresovanom Svetovej zdravotníckej organizácii upozornilo na dôkazy o tom, že vírus sa môže vznášať vzduchom a infikovať ľudí, ktorí ho vdýchnu. Expertka WHO na prevenciu infekcií Benedetta Allegranziová podotkla, že sa objavujú dôkazy o prenášaní koronavírusu vzduchom, ale že to nie je definitívne. "Možnosť prenosu vzduchom na verejných miestach, obzvlášť za veľmi špecifických podmienok, v preľudnených, uzavretých, zle odvetrávaných priestoroch, nemožno vylúčiť. Dôkazy o tom je však potrebné zhromaždiť a interpretovať a to aj robíme," uistila Allegranziová.

Akákoľvek zmena v posudzovaní rizika prenosu zo strany WHO by mohla mať vplyv na momentálne odporučenie týkajúce sa dodržiavania odstupov medzi ľuďmi. Vlády, ktoré sa spoliehajú na rady WHO, by tak mohli zmeniť svoje opatrenia na spomalenie šírenia nákazy. Šéf organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus znovu upozornil, že pandémia koronavírusu, sa urýchľuje a ešte stále nedosiahla svoj vrchol.