Lekár radí, ako sa v lete vyvarujete zdravotným ťažkostiam a čo by ste určite mali mať v batohu

Aké sú Vaše skúsenosti s letom a pacientmi? Majú počas tohto obdobia viac úrazov?

To, že je v lete viac úrazov, by som nepovedal. Štatisticky sa najviac úrazov stane doma, a to až dve tretiny všetkých prípadov. Keďže v práci nastávajú úrazy málokedy, závisí to asi od toho, či pacienti trávia doma viac alebo menej času.

Aké sú Vaše odporúčania pre pacientov na letné obdobie? Na čo si majú dávať pozor?

U mladých ľudí to vo všeobecnosti nie je tak problematické. Starší ľudia by si mali dávať pozor na prehriatie organizmu a taktiež na konzumáciu rôznych jedál. V lete sa totiž jedlo pre vyššiu teplotu rýchlejšie pokazí a môže spôsobiť ťažkosti. Odporúčam konzumovať čerstvé jedlá, pozor na zmrzlinu. Ovocie si vždy dobre umyte a celkovo je potrebné prihliadať na základné zásady životosprávy. V slnečných dňoch nezabúdajte na ochranu kože a hlavy.

S akými diagnózami sa v lete stretávate najčastejšie?

Na rozdiel od zimy, kedy býva väčší výskyt respiračních ochorení, sa v lete vyskytuje viac ochorení gastrointestinálneho traktu, ktoré spôsobujú napríklad zápaly čriev, hnačky, poruchy vo výžive, diétnej chybe a podobne. Nekonzumujte neznáme potraviny, uprednostnite radšej tie, ktoré sú výzorovo aj chuťovo bezproblémové. Tráviace ťažkosti spôsobujú najmä baktérie (salmonely, shigelly, enterobaktérie), ktoré sa dostanú do tela po kontakte s hnojom, hnojivom či prachom z ulice. Pokiaľ baktérie neodstránime a je ich dostatočné množstvo, prechádzajú do tráviaceho traktu, kde sa rozmnožujú a spôsobujú črevné problémy.

V lete je častý výskyt kliešťov. Ako sa v tomto prípade poskytuje prvá pomoc? Kedy je potrebné zájsť za lekárom?

K lekárovi treba prísť čo najskôr. Sú ľudia, ktorí majú základné zdravotnícke vzdelanie a vedia, ako si kliešťa odstrániť. Riziko je v tom, že ak ho odstránia nesprávne a odtrhnú kliešťovi hlavičku, môže dôjsť k sekundárnej inflamácii, tzn. k hnisavej rane a k tomu spojeným komplikáciám. Ak si pacient všimne, že má kliešťa a nie je schopný si ho odstrániť sám a ani nikto z jeho rodinných príslušníkov, tak musí zájsť za lekárom.

Ako vzniká úpal a ako sa mu vyvarovať?

Určite by sa človek nemal vystavovať slnečnému žiareniu, pokiaľ na to pokožka nie je zvyknutá. V prípade ľudí so svetlou pokožkou, ktorá je citlivá, stačí na slnku bez pokrývky hlavy len polhodina a telo sa prehrieva. Absorbuje príliš veľa tepla a slnečného žiarenia, čo spôsobuje úpal alebo dermatitídu.

Aký je rozdiel medzi úpalom a prehriatím organizmu?

Prehriatie organizmu nastáva vtedy, ak telo prijme viac tepla, ako je schopné vylúčiť a týka sa ľudského tela ako celku. Úpal vzniká väčšinou prehriatím mozgu, ktoré sprevádzajú sekundárne príznaky jeho poškodenia. Môže vzniknúť opuch mozgu, závraty, zvracanie a celkovo sa môže zvýšiť teplota tela.

Koľko tekutín je potrebné prijímať počas leta?

Príjem tekutín počas leta závisí aj od toho, ako veľmi sa potíme. Pri vykonávaní vyššej fyzickej aktivity je potrebné prijímať aj viac tekutín. Ak sa niekto potí nadmerne, ml by tomu prispôsobiť príjem tekutín. Počas leta sú to štandardne 2,5 až tri litre tekutín.

Dovoleniek bude tento rok asi menej, ale ľudia budú cestovať aj naďalej. Čo odporúčate, aby si určite so sebou brali na výlety ako prvú pomoc?

Podľa toho, aký máte batoh. Určite si však treba zobrať nejaký obväz, náplaste a dezinfekciu, ktorú využijete pri rezných ranách. Prípadne aj masť na rany, to by mohli byť také základné pomôcky.