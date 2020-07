Matku v noci zobudil strašný krik jej dcérky (3): Keď zbadala, čo má na nohe, zdesila sa

Mamičku Chelsey prebudil nadránom o pol piatej náhly krik a plač jej trojročnej dcéry Elsie. "Spala vedľa mňa, zrazu začala kričať a ukazovala na nohu. Zľakla som sa a vtom som zbadala, že má na malíčku nohy ježka," spomína. Rýchlo ho zhodila dolu, ježko vzápätí vliezol pod šatník. Fowlerová vzala obe svoje dcéry a vybehli zo spálne. Deti uložila dolu na prízemí a následne zavolala na pohotovosť. "Najskôr si mysleli, že si z nich uťahujem. Potom mi povedali, že ak rana prestala krvácať, nemusím sa báť a ráno mám ísť s dcérou na očkovanie proti tetanu."

Zdroj: Facebook/Chelsey Fowler

Skorý ranný poplach spôsobil nabúranie všetkých rodinných rituálov, deti boli zmätené a stále s a obzerali, či sa z niektorého kúta nevyrúti ďalší pichľavý votrelec. "Elsie nikdy predtým nevidela živého ježka, stále o ňom hovorila, videla som, že sa bojí," pokračuje Chelsey. Elsie zaočkovali a predpísali jej antibiotiká.

Zdroj: Facebook/Chelsey Fowler

Ježka odchytili na druhý deň a skontrolovali v miestnom zvieracom útulku. Bola to samička, ktorú personál ešte v ten deň vypustil v blízkosti domu, aby sa mohla postarať o svoje mláďatá v prípade, že nejaké má. Fowlerová si myslí, že zviera sa pravdepodobne dostalo do jej domu vo chvíli, keď vybehla do záhrady a nechala otvorené dvere. Útulok už zaznamenal niekoľko podobných prípadov, keď ježkovia vyliezli až na poschodie. Sú totiž výborní lezci.