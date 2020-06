KORONAVÍRUS Vedci ostali šokovaní: Takmer polovica žien hlási tento vedľajší účinok pandémie

NEW YORK - Z prieskumu portálu WebMD, ktorý sa zaoberá zdravým životným štýlom, vyplynulo, že následky koronavírusovej pandémie sa neutešene odzrkadlili na hmotnosti Američanov. Po vyhodnotení odpovedí respondentov jeho autori uviedli, že pod dôvody priberania sa podpísalo viacero nezdravých faktorov. Apelujú preto na verejnosť, aby obavy zo šírenia ochorenia prekonávali zdravšími spôsobmi.

Dôsledky súčasnej pandémie sa prejavujú vo všetkých oblastiach nášho života, od existenčných a ekonomických až po zdravotné. Na jednu ich formu upozornil nedávny prieskum, ktorý vykonal portál WebMD. Nedostatok pohybu, stres, práca z domu a každodenné zvládanie domácich povinností, ktoré sa počas obmedzujúcich opatrení nahromadili, sa podpísali pod zvýšenú hmotnosť občanov všetkých krajín, ale menovaná štúdia sledovala konkrétne Američanov.

Odpovede mužov a žien sa líšili a boli nasledovné: Kým 47 percent žien uviedlo, že počas obmedzujúcich opatrení priberali na hmotnosti, to isté potvrdilo iba 22 percent mužov. Tri štvrtiny respondentov zaznamenali prírastok na hmotnosti od pol do štyroch kilogramov, 21 percent opýtaných priznalo, že pribrali od päť do deväť kíl a štyri percentá nabrali viac ako deväť kilogramov. Na otázku, čo najviac ovplyvnilo ich prírastok na hmotnosti, takmer 60 percent osôb uviedlo, že hlavným dôvodom bolo zajedanie stresu a nedostatok fyzickej aktivity. Ďalších 21 percent odpovedalo, že pribrali v dôsledku zvýšenej konzumácie alkoholu.

Odborníci na adresu uvedených dôvodov uviedli, že síce dobré jedlo, leňošenie a alkohol môžu priniesť do života potešenie, ale to je len dočasné a neskôr to vedie k veľkým zdravotným problémom. Ak budú Američania pokračovať v tomto trende, tak bude obezita zaradená medzi komorbidity ochorenia COVID-19, pričom pravdepodobnosť úmrtia u ľudí s BMI (index telesnej hmotnosti) nad 40 je trikrát vyššia v porovnaní s koronavírusom. Pod hmotnostný prírastok sa podľa expertov podpísal aj nepokojný prerušovaný spánok a obavy z budúcnosti. A keďže pandémia sa ešte zdaleka neskončila, je potrebné zvoliť zdravšie alternatívy prekonania tohto náročného obdobia.