Dychberúce VIDEO najväčšej migrujúcej kolónie korytnačiek na svete: Budete jasať!

Drony poletujúce nad ostrovom Raine, ktorý je súčasťou Veľkého bariérového útesu v Queenslande, zachytili kolóniu zelených morských korytnačiek. Divákovi tak poskytli oku lahodiaci jedinečný a úchvatný pohľad, ktorý je zároveň veľmi potešiteľný, pretože tieto plazy sú na zozname ohrozených druhov.

Pôsobivá scéna zachytáva približne 64.000 jedincov migrujúcich na tento severný ostrov, kam prichádzajú klásť vajíčka. Ide pritom o najväčšiu kolóniu na svete, ktorá je monitorovaná za pomoci robotov. Táto technológia tak nahradila náročné označovanie týchto živočíchov nástrekom na chrbty, ktoré ochrancovia prírody vykonávali, keď sa korytnačky vyvaľovali na pláži.

„Presne spočítať tisíce pomaľovaných a nenatretých korytnačiek z malej lode v drsnom počasí bolo náročné,“ uviedol Andrew Dunstan z ministerstva životného prostredia a vedy. „Používanie sondy je jednoduchšie, bezpečnejšie, oveľa presnejšie a údaje je možné okamžite a natrvalo uložiť. Tento výskum má zásadný význam pre pochopenie a riadenie zraniteľnej populácie zelených korytnačiek.“

Podľa National Geographic tento druh opúšťa svoje bydliská a vydáva sa na zdĺhavú cestu do hniezdísk. Pári sa každé dva až štyri roky a samice si často vyberajú tú istú pláž, na ktorej hniezdila ich matka. To je zrejme dôvod, prečo je práve ostrov Raine ich obľúbeným domovom. Samice tu vykopávajú do piesku svojimi plutvami jamu a potom ju naplnia 100 až 200 kusmi vajíčok. Z nich sa asi po dvoch mesiacoch vyliahnu mláďatá.

Najnebezpečnejšou etapou v živote korytnačiek je cesta z hniezda na more, pretože bývajú terčom viacerých predátorov, vrátane krabov a stád čajok. Zelené morské korytnačky sú klasifikované ako ohrozené z dôvodu nadmerného zberu ich vajíčok a lovu dospelých jedincov, ktoré končia v sieťach rybárov. Zároveň ich ohrozuje aj úbytok pokojných pláží, kde si zakladajú svoje hniezda.