VIDEO Vedci žasnú nad tým, čo sa deje v prírode: Toto sme nezažili už dvadsať rokov!

Jedenásť korytnačích hniezd, ktoré sme od konca novembra našli, sú najvyšším počtom za dvadsať rokov. To je veľmi dobré znamenie, pretože mnoho oblastí, kde sa predtým korytnačky rozmnožovali, ľudia zničili," vyhlásil riaditeľ centra morskej biológie na turistami vyhľadávanom ostrove Phuket.

11 leatherback turtle nests for the 1st time in 2 decades in deserted Thai beaches.



The tourism has collapsed, but freed up the beaches for WL.



Leatherback is the largest sea turtles, endangered in Thailand. Listed as vulnerable by IUCN. pic.twitter.com/0Lokk7a0nA