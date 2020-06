Manželia dali postrážiť dcérku mužovej sestre: Keď matka zistila, ako to prebiehalo... už nikdy viac!

Neznáma žena na Reddite uverejnila príspevok, v ktorom uviedla, že spolu so svojím manželom neboli na romantickom výlete už sedem rokov. Presne toľko rokov má ich dcérka, ktorú mala v čase ich víkendovej neprítomnosti strážiť mužova 17-ročná sestra. Rodičia večer telefonovali s dcérkou, aby sa ubezpečili, že je všetko v poriadku. "Obe dosť nadšene odpovedali, že áno. Zdalo sa, že sa spolu výborne zabávajú," priblížila matka.

Zdroj: Getty Images

Po návrate domov išli pre dcéru k mužovej sestre, vyplatili ju a odišli do svojho domu. "Na ďalší večer sa nás dcéra opýtala, či ešte niekedy bude musieť navštíviť tetu. So smiechom sme sa spýtali, prečo. Odpovedala, že na ňu bola hnusná," píše ďalej mamička vo svojom príspevku. Rodičia sa domnievali, že teta nechcela dať dievčatku sladkosti po večeri alebo niečo podobné. Keď sa však dozvedeli pravdu, zostali ohromení. Dievčatko totiž priznalo, že teta jej nedávala jesť, a preto si muselo variť samo. Pri sporáku ju dokonca nechávala bez dozoru.

Zdroj: Getty Images

Keď sa rodičia domáhali vysvetlenia od tety, odpovedala, že bola iba na vrchnom poschodí. "Nechala dieťa, aby samo použilo sporák," rozčuluje sa matka. Po tomto incidente sa rozhodla, že svoje dieťa nedá švagrinej už nikdy postrážiť. Manžel sa ju ale snažil presvedčiť a prosil ju v mene svojej sestry o druhú šancu. Ani ľudia na Reddite v tom nemajú jasno. "Myslím, že by ste sa mali pozhovárať so švagrinou a získať jej uhol pohľadu ešte predtým, než to celé uzavriete," radí neznáma osoba na Reddite. Ďalší tvrdia, že dievčatko to celé mohlo prehnať a tomuto príbehu príliš neveria. Našli sa však aj takí, ktorí ostro kritizovali starostlivosť tínedžerky. "Nie je dosť vyspelá na to, aby niečo také zvládla," znie jeden z komentárov.