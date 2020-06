FOTO Dôchodca prvýkrát po 45 rokoch ustlal postele: Keď ich zbadala manželka, vybuchla od smiechu

MANSON - Jim Sterling z amerického štátu Washington išiel nedávno do dôchodku, vďaka čomu teraz trávi viac času so svojou ženou. Tá sa rozhodla, že zužitkuje jeho prítomnosť a požiadala ho, aby jej pomohol s domácimi prácami. Jimovou úlohou bolo ustlať postele, čoho sa chopil skutočne kreatívnym a nevídaným spôsobom.

Šesťdesiatšesťročný Jim Sterling sa vzdal pozície manažéra výroby drevených podláh a odišiel do zaslúženého dôchodku. Manželka Joanne ho poprosila, aby jej pomohol s domácimi prácami a priložil tak ruku k dielu. Prvýkrát za 45 rokov sa Jim zhostil ustielania postelí. A tak to aj dopalo. Joanne zostala v šoku, keď vošla do spálne a uvidela manželovu "majstrovskú" prácu. Namiesto toho, aby vankúše poukladal na posteľ, naskladal ich na hromadu k čelu postele.

Zdroj: Facebook/Joanne Sterling

Zdroj: Facebook/Joanne Sterling

Počas nasledujúcich dní Američan dokonca povolil uzdu svojej fantázii a z vankúšov začal stavať rôzne veci. Manželku jeho práca tak pobavila, že sa ju rozhodla zdieľať na sociálnej sieti. Príspevok rýchlo získal tisíce pozitívnych reakcií, komentárov a zdieľaní. Namiesto toho, aby sa Jim cítil zahanbene, svoju prácu ešte viac vyšperkoval. Každé ráno k vankúšom pridá rôzne predmety, napríklad nafukovacieho plameniaka.

Zdroj: Facebook/Joanne Sterling

Zdroj: Facebook/Joanne Sterling

"Jeho dizajny sú zábavné, ale úprimne povedané, ja som hlavne rada, že každé ráno ustiela," prezradila Sterlingová. Jim jej nikdy vopred nepovie, ako ustlal posteľ, všetko necháva na moment prekvapenia. "Posteľ zostane taká až do momentu, kedy ideme spať a zakaždým, keď okolo nej prejdem, sa chichotám," dodala Joanne.