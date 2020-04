Lekári varujú pred novou formou nákazy: Pozor na GASTRO KORONAVÍRUS!

PHILADELPHIA - V súvislosti s COVID-19 sa každý deň objavujú nové informácie o symptomatických prejavoch tohto ochorenia. Nedávna štúdia zverejnená v časopise American Journal of Gastroenterology preukázala, že u takmer polovice sledovaných pacientov z čínskej provincie Hubei sa príznaky nákazy koronavírusom prejavili v podobe tráviacich ťažkostí.

Za najčastejšie príznaky nákazy koronavírusom sú označované bežné chrípkové symptómy ako kašeľ, teplota, bolesti hrdla, dýchavičnosť a celková únava. Španielski podológovia len nedávno informovali o tom, že ochorenie COVID-19 sa môže prejaviť aj vo forme kožných lézií na nohách. Najnovšie k príznakom pribudli aj tráviace ťažkosti. Potvrdili to údaje z čínskej provincie Hubei, kde vedci pozorovali vývoj ochorenia u 206 pacientov. Zistili, že takmer polovica z nich vyhľadala lekársku pomoc kvôli zažívacím problémom ako hnačka, zvracanie či bolesti žalúdka. Tieto ťažkosti začali pacienti pociťovať ako prvé, až potom sa objavili respiračné problémy.

Zdroj: thinkstockphotos.com

"Ide o symptómy, ktoré môžu signalizovať COVIDd-19, a to aj pri absencii kašľa, dýchavičnosti, bolesti v krku alebo horúčky," uviedli autori štúdie vo svojej záverečnej správe. "Pacienti so zažívacími príznakmi majú horší priebeh ochorenia a vyššie riziko úmrtnosti v porovnaní s tými bez zažívacích problémov. Preto je dôležité, aby boli tieto symptómy zaradené k príznakom ochorenia, môžu sa totiž objaviť ešte skôr ako respiračné ťažkosti," doplnil Brennan Spiegel, šéfredaktor odborného časopisu American Journal of Gastroenterology. Priemerná doba hospitalizácie v nemocnici u týchto pacientov bola až 23,7 dňa. Spiegel však aj naďalej pripomína, aby ľudia sledovali najmä problémy s dýchaním, keďže nový vírus napáda respiračný systém.

Zdroj: Getty Images

K zisteniam odborníkov sa prikláňa aj pozitívne testovaná historička Fern Riddellová. Počas ostatného mesiaca vraj bola chorá ako nikdy v živote. "Mám naozaj šťastie, že som nemala žiadne respiračné príznaky, ale zato som trpela veľkými žalúdočnými problémami, bolo to hrozné," opísala priebeh ochorenia. Dýchacie problémy prirovnala k bežnému letnému prechladnutiu; mala len mierne zvýšenú teplotu a na pár dní stratila čuch. Na desiaty deň sa všetko vystupňovalo k horšiemu, Riddellová mala triašku, bola dehydratovaná, preháňalo ju a cítila sa extrémne unavená. "Musela som vypiť šesť litrov vody denne a užívala som rehydratačný roztok. Z nasledujúcich dvoch týždňov si veľa nepamätám, bolo to desivé," dodala Fern, ktorá sa už teraz cíti lepšie.