FOTO Manželia narazili pod pracovňou v dome na parádny objav: Teraz sa im zíde viac ako inokedy!

GREEN BAY - GREEN BAY - Domáca izolácia je pre viacerých vynikajúcou možnosťou, ako si vylepšiť svoje bývanie. Do tejto kategórie patria aj manželia z amerického štátu Wisconsin. Stalo sa tak pritom len náhodou, keď pred časom vo svojom novom dome narazili na prekvapivý objav. A teraz si na neho spomenuli a rozhodli sa ho konečne sprevádzkovať.

Keď si Mark Ronsman (39) a jeho žena Jenny (39) pred tromi rokmi kupovali dom, nečakali, že spolu s ním sa stanú majiteľmi aj takého malého wellness. Pod dlážkou jednej izby sa totiž ukrývala vírivka. "Majiteľka nám vtedy povedala, že ju s manželom prestali používať, keď zostarli. Prekryli ju a v miestnosti si urobili útulnú pracovňu," hovorí Mark.

Zdroj: Facebook/Mark Ronsman

Čas plynul a Ronsmanovci na to nejako popri bežných starostiach pozabudli. V súvislosti s pandémiou, ktorá ich uväznila doma, si však na vírivku opäť spomenuli. Mark bol zvedavý, ako vyzerá, tak nadvihol koberec a vytrhal nejaké dosky z dlážky. Keď zbadal obkladačky, neodolal a odkryl ju celú. Manželov prekvapilo, že vírivka bola vo vynikajúcom stave, stačilo len vybieliť škáry medzi obkladačkami.

Zdroj: Facebook/Mark Ronsman

Zdroj: Facebook/Mark Ronsman

"Bol tu aj bazénový technik. Všetko prezrel a vraj by to malo fungovať. Musíme len prečistiť potrubie a čerpadlo a vymeniť filtre," povedal nadšený pár. Ak všetko pôjde, ako má, už čoskoro do nej napustia vodu, aby v nej mohli spolu relaxovať.