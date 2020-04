KORONAVÍRUS Desať tipov, ako sa vyhnúť nákaze pri nakupovaní potravín

Hoci existuje možnosť donášky potravín až do domu, väčšina z nás aj naďalej uprednostňuje osobný nákup. Pri nakupovaní by ste však najmä v tomto období nemali zabúdať na prísnejšie hygienické opatrenia. Prinášame vám niekoľko užitočných rád, ktoré pomáhajú eliminovať riziko nákazy v obchodoch.

1. Choďte nakupovať skoro ráno

Obchody zvyčajne nie sú skoro ráno preplnené a zároveň sú vtedy aj najčistejšie, pretože personál ich v noci dezinfikuje. Sledujte tiež čas prednostného nakupovania pre seniorov.

2. Používajte vlastnú dezinfekciu alebo rukavice

V obchodoch sú k dispozícii dezinfekčné prostriedky na ruky. Nezabúdajte však ani na dezinfekciu rukovätí nákupných vozíkov alebo košíkov. Prineste si preto radšej vlastné obrúsky, aby ste ich mohli utrieť. Najnovšie štúdie totiž potvrdili, že koronavírus môže prežívať dva alebo tri dni aj na plastových povrchoch. Rizikovými zónami sa tak stávajú aj kľučky chladiacich a mraziacich boxov, dotykové obrazovky či terminály na kreditné karty. Ideálne by bolo, keby ste ich pred použitím vydezinfikovali, ale praktickejšie je použiť jednorazové rukavice, ktoré po odchode z predajne vyhodíte.

Zdroj: gettyimages.com

3. Nedotýkajte sa tváre a telefónu

Pri premýšľaní majú ľudia tendenciu dotýkať sa tváre bez toho, aby si to uvedomovali. Dávajte si na to pozor, ak sa snažíte si spomenúť na to, či ste niečo nezabudli kúpiť. To isté platí aj o mobilnom telefóne. V tomto období ho nepoužívajte na zapisovanie vecí, ktoré treba nakúpiť a v obchode s ním vôbec nemanipulujte. Zoznam potravín si radšej napíšte na kúsok papiera a pri odchode z obchodu ho vyhoďte.

4. Dodržujte odstupy od ľudí, aj keď vám to predĺži čas nakupovania

Udržuje dvojmetrový odstup od ľudí a vyhýbajte sa uličkám, v ktorých sa pohybuje viac zákazníkov. Počítajte s tým, že nákup vám teraz zaberie viac času, pretože počet ľudí v predajniach musí byť obmedzený. Je to ale z dobrého dôvodu.

5. Kontrolujte obal na výrobkoch, ktoré nakupujete

Uistite sa, že výrobky, ktoré kupujete, majú nepoškodený obal bez prasklín a dier, cez ktoré môžu do nich preniknúť škodlivé mikroorganizmy.

Zdroj: thinkstock.com

6. Nič neochutnávajte

Ochutnávky nápojov a potravín sú za normálnych okolností spestrením nakupovania, ale teraz na ne radšej zabudnite. Každé ochutnávanie a testovanie si nechajte iba na doma.

7. Neplaťte v hotovosti

Aj keď si platbou v hotovosti mnohí efektívnejšie kontrolujú svoje výdavky, peniaze sú hotovým ohniskom nákazy. Ak je to možné, plaťte radšej kartou a ideálna je bezkontaktná platba. Nie je tiež na škodu si v tomto období dezinfikovať karty.

Zdroj: Getty Images

8. Čo najmenej sa dotýkajte vreciek s potravinami

Napriek tomu, že personál v obchodoch dbá na zvýšenú hygienu, manipulácia s tovarom pri pokladni môže byť spojená s rizikom prenosu rôznych vírusov. Nákupné vrecká a tašky, v ktorých ste priniesli nákup, by ste preto mali nechávať vonku a nenosiť ich do bytu.

9. Nezabúdajte prať alebo dezinfikovať nákupné tašky

Látkové nákupné tašky po vyložení nákupu operte a plastové opláchnite teplou mydlovou vodou.

10. Umývajte obaly potravín

Predtým, ako potraviny vyložíte do chladničky alebo špajze, dezinfikujte ich obal, pokiaľ je to možné. Dobré je taktiež pred uskladnením umyť zakúpené plechovky a fľaše.