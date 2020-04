Mladík sa opýtal dievčiny, čo by robila, keby bola chlapom: Dostal brutálnu odpoveď

Bena už unavovali typické zoznamovacie frázy, rozhodol sa preto, že s otázkami na opačné pohlavie pôjde trochu do hĺbky. "Hinge využívam ako zoznamku a snažím sa klásť zaujímavé otázky, aby som zistil, či sme si s daným dievčaťom podobní," vysvetlil.

Nápadníčky Charlotte sa preto opýtal, čo by urobila, keby sa na jeden deň stala chlapom. Jej odpoveď ho zaskočila. "Aká príležitosť! Bola by som nachystaná za štyri-päť minút, možno by som si ani neobliekla tričko. Cikala by som kedykoľvek a kdekoľvek, pretože by som pri tom mohla stáť. Vošla by som do davu aktivistov za mužské práva, aby sa cítili nepríjemne a vyhúkala by som ich. Škriabala by som si semenníky na verejnosti. Všade by som sedela s roztvorenými nohami a nikto by ma nesúdil. Požiadala by som niekoho, aby ma kopol do semenníkov, nech viem, čo je bolestivejšie. Denne by som strávila v práci priemerný čas a získala za to väčšie uznanie a plat. Vyspala by som sa s viacerými ženami a necítila sa kvôli tomu zle alebo bola prezývaná štetka. Koniec dňa by som oslávila vonku a nepremýšľala nad tým, kedy sa vrátim domov," napísala.

Zdroj: Getty Images

Nakoniec Charlotte dodala, že Ben si po prečítaní jej správy pravdepodobne želá, aby sa jej tú otázku nikdy neopýtal. Neočakávaná reakcia však mladíka prinútila zamyslieť sa nad odlišnosťou života muža a ženy. "Nečakal som to. Myslel som si, že to bude niečo o vzdávaní komplimentov iným dievčatám." Podľa údajov o rozdieloch v odmeňovaní medzi britskými mužmi a ženami z roku 2019 štvrtina firiem a orgánov verejného sektora dáva mužom o 20 percent vyššiu výplatu než ženám. Okrem toho osem z desiatich spoločností priznalo, že platy mužských zamestnancov sú vyššie než platy ich kolegýň.