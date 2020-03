FOTO Žene (29) sa sníval strašný sen: Keď sa zobudila, zistila, že sa to naozaj stalo!

SAN DIEGO - Jenna Evansová z Kalifornie už odmalička trpí námesačnosťou. Doposiaľ to pre ňu nepredstavovalo vážnejší problém. Jednu noc sa jej ale snívalo, že so snúbencom cestovala vlakom. Zrazu doň nastúpili zlí muži, ktorí chceli ukradnúť jej zásnubný prsteň. Rýchlo ho prehltla. Ráno zistila, že udalosť vo vlaku sa jej iba snívala. Prsteň ale naozaj prehltla.

Dvadsaťdeväťročná Jenna bola spoločne so svojím snúbencom Bobbym Howellom vo vlaku, keď do vozňa nastúpila skupinka nesympatických chlapíkov. Jediný spôsob, ako mohla pred nimi uchrániť svoj diamantový, 2,4-karátový zásnubný prsteň, bolo prehltnúť ho. V skutočnosti sa jej však incident vo vlaku iba sníval. Nanešťastie, v spánku svoj prsteň naozaj prehltla.

Po prebudení sa jej uľavilo, že je v pohodlí svojho domova a snúbenec leží vedľa nej. Problém však bol, že jej z prsta zmizol prsteň. Evansová si rýchlo uvedomila, čo sa stalo. "Nemohla som si pomôcť, musela som sa na tom zasmiať," povedala. Zobudila snúbenca a prezradila mu, čo sa stalo. Hneď po tom zašla na pohotovosť. Lekári mladú ženu poslali za gastroenterológom, ktorý pomocou endoskopie dostal prsteň von z jej tela.

Vo facebookovom príspevku Jenna priznala, že pri podpisovaní súhlasu so zákrokom sa rozplakala. Bála sa totiž, že to neprežije a nikdy si Bobbyho nezoberie za muža. Zákrok ale našťastie dopadol dobre. Jenna musela snúbencovi sľúbiť, že už nikdy neprehltne svoj prsteň. Napriek všetkému tento incident, ktorý sa stal ešte vlani v septembri, berie s humorom. "Som vďačná, že sa na tom všetci smejú, pretože je to naozaj veľmi zábavný príbeh," dodala.