FOTO Turista objavil na Havaji dedičstvo z roku 1935: Neskutočné, na čo slúžilo

Thomas Jagger, zakladateľ Havajského observatória sopky (HVO), pred niekoľkými rokmi predpovedal, že Mauna Loa vybuchne. Explózia by mohla spôsobiť rozsiahlu devastáciu v neďalekom meste Hilo. Keď sa v roku 1935 jeho predpoveď naplnila, Jagger premýšľal o použití výbušnín, ktoré mali zabrániť toku lávy. Predtým, ako by mohla láva kontaminovať neďalekú rieku Wailuku, z ktorej obyvatelia čerpali pitnú vodu, Jagger poprosil o pomoc Letecký zbor americkej armády. 27. decembra 1935 zhodili 40 bômb do dvoch cieľových oblastí toku. Obe dopadli dva kilometre od prieduchu sopky. V priebehu niekoľkých dní sa tok lávy zastavil. Jagger bol presvedčený o tom, že tomu dopomohli práve bombové útoky.

Zdroj: Facebook/Kawika Singson

Pozostatky týchto bômb objavil minulý mesiac dobrodruh Kawika Singson, keď skúmal tamojšie lávové pole. Bomby našiel v lávových trubiciach. HVO vo svojom vyhlásení uviedlo, že to nie je vylúčené.

Podľa observatória nešlo o prvý prípad, kedy boli na Havaji použité bomby na obmedzenie lávového toku. V roku 1942 sa uskutočnila podobná operácia, ktorá však nemala nijaký účinok. Úspešné odklony lávy sú zaznamenané napríklad v Taliansku a na Islande. Tieto snahy si však vyžiadali intenzívne a dlhodobé bombardovanie, nie iba jediný deň, ako to bolo v Jaggerovom prípade. Pri výbuchu sopky Etna sa výbušniny kládli celé dva roky.