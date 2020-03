Chodievate ráno behať? V takýchto prípadoch s tým okamžite prestaňte

Aj dnes ráno ste sa vzdali trochu spánku, vstali ste a išli si zabehať, pretože vám to robí dobre? To sa stáva, pretože ráno je často jedinou príležitosťou, ako si pretiahnuť telo. Ale nie je pre zdravie možno lepšie pokračovať v spánku? "Spánok aj fyzická aktivita sú kľúčové zložky zdravého životného štýlu a nemali by byť kladené do protikladu. Sú naopak spolu prepojené. Odpočinok znižuje riziko poranenia a umožňuje zotavenie svalov. Športovanie okrem iných výhod zas prináša aj lepší spánok," uvádza Luigi Ferini Strambi, primár centra pre medicínu spánku pri klinike Svätého Rafaela v Miláne.

Keď ale nemáme dostatok času, čo si máme zvoliť? Pripraviť sa o spánok, aby sme si zašportovali, rozhodne nie je nič pozitívne. Nedostatok spánku totiž prináša riziká na každej úrovni, napríklad oslabuje imunitný systém, prispieva ku zvyšovaniu hmotnosti, kardiovaskulárnym chorobám a ku vzniku cukrovky. Nezabúdajme, že v Spojených štátoch posunuli začiatok výučby na školách o hodinu, aby sa zlepšila výkonnosť študentov. Ak si teda máme vybrať, je lepšie si zvoliť sedem hodín spánku, tvrdí Strambi.

Ani expert na športovú medicínu Gianfranco Beltrami, viceprezident Talianskej federácie športového lekárstva, nemá o tomto pochybnosti. "Obetovať spánok kvôli behu alebo inej fyzickej aktivite je zlé," zdôrazňuje a odporúča rozhodnúť sa na základe osobných charakteristík. Cirkadiánny rytmus človeka, ktorý sa budí skoro, umožňuje ranné športovanie. Pre druhú skupinu to však môže byť problém; ak si líhajú do postele neskoro a po šiestich hodinách sa zobudia, aby šli behať, športujú v dobe svojej biologickej noci. Keď sa ale niekomu podarí zaspať o desiatej večer, môže ráno vstať o šiestej a zašportovať si. Dôležitý je v tejto súvislosti faktor veku - so stúpajúcim vekom klesá produkcia melatonínu, hormónu, ktorý navodzuje spánok a je ľahšie potom skoro vstávať.

Zdroj: Getty Images

Je teda správne riadiť sa vlastnou povahou a návykmi a pritom vždy dávať prednosť spánku? Primitívny človek chodil spať, keď sa zotmelo, a budil sa za úsvitu. V zime máme tendenciu dlhšie spať, v lete zase menej. A pokiaľ ide o raňajky, môžeme hladovieť najviac hodinu. Ak je fyzická aktivita intenzívna a máme potrebu predtým niečo zjesť, musíme sa o to skôr zobudiť. Skrátka spať najmenej sedem hodín denne je pre zdravie zásadné. Mimochodom, svalové bunky majú vlastný cirkadiánny rytmus, ako ukázal výskum Chicagskej univerzity z roku 2016. Vedci vtedy dokázali, že svalové skupiny sú efektívnejšie a lepšie sa zotavujú cez deň než v noci.