Beháte v meste? Tieto CHYBY robíte určite aj vy, hrozí obrovské riziko!

"V prípade intenzívneho výkonu sa pľúcna ventilácia, teda objem vzduchu vdýchnutého za jednotku času, môže až zdesaťnásobiť," uvádza doktor Gilles Dixsault, ktorého cituje francúzsky denník Le Figaro. Veľmi často vzduch obsahuje rôzne znečisťujúce látky pochádzajúce z automobilovej dopravy, priemyslu a vykurovania domov. Ide o oxid uhličitý, oxidy dusíka, ozón, ale tiež o jemné prachové častice. Čím sú tieto častice menšie, tým hlbšie prenikajú do organizmu. Ešte omnoho menšie, ultrajemné častice s priemerom menším ako 0,1 mikrometra sa môžu dostávať do krvného obehu a poškodzovať tepny a žily.

Zdroj: Getty Images

Vo Francúzsku ročne zomrie na následky znečisteného ovzdušia takmer 50 000 ľudí. Ide teda o jasné riziko, ale oveľa menej významné, než je to, ktoré je spojené s alkoholom, fajčením, obezitou či opaľovaním. "Znečistenie, samozrejme mimo dopravnej špičky, zďaleka neprevažuje nad všetkými výhodami športu pre naše zdravie," uvádza profesor Daniel Thomas. Šport umožňuje do istej miery obmedziť výskyt mnohých chorôb. To ukazuje, že aj v prípade znečistenia ovzdušia je fyzická aktivita prvoradá. Je ale potrebné aktivitu prispôsobiť. Čím je znečistenie väčšie, tým viac je potrebné fyzickú aktivitu zredukovať, aby sa znížila absorbcia znečisťujúcich častíc. Dôležité je tiež pohybovať sa mimo hlavných dopravných tepien, najlepšie na peších zónach alebo v parkoch, hoc aj v centre mesta.

Zdroj: Getty Images

Svoju aktivitu môžeme prispôsobiť aj počasiu. "Nečas neznamená znečistenie, práve naopak!" upozorňuje profesor Thomas. Vietor, dážď i sneh sú skôr v tomto smere spojenci. Pre športovanie je teda vhodné voliť dni po období dažďov. Naopak, keď je pekne a teplo, zvyšuje sa koncentrácia ozónu. Leto teda nie je vždy ideálnym obdobím pre športovanie vonku. Taktiež je potrebné vyvarovať sa inverzie, ktorá sa prejavuje na jeseň, v zime a na jar. Keď je v noci zima, zem sa rýchlo ochladzuje a ráno môže masa teplého vzduchu zablokovať na zemi tento chladný vzduch, ktorý je ťažší. V ňom sa akumulujú znečisťujúce častice. Tento jav sa týka predovšetkým v čase okolo východu slnka. V túto dennú dobu sa takisto začína objavovať ranná dopravná špička. Je preto lepšie behať na sklonku dňa než ráno.

Zdroj: Getty Images

Keď je v meste smog, experti radia vynechať intenzívnu fyzickú aktivitu. Mierna aktivita je možná; napríklad môžeme radšej chodiť ako behať. A zabudnite na tréningové masky. Tie síce dokážu zachytiť veľké častice, nie však tie jemné. A hlavne bránia správnemu dýchaniu. S týmito maskami športovci v meste vdýchavajú viac jemných častíc.