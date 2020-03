Nefertiti, si to ty? Radar možno vyriešil najdlhšiu archeologickú hru na schovávačku

ÚDOLIE KRÁĽOV - Objav Tutanchamonovej hrobky so sebou priniesol nečakaný problém, ktorý sa snažia vyriešiť archeológovia v snahe odhaliť tajomstvá egyptského Údolia kráľov. Keď sa ju totiž snažili vykopať, zistili, že jej vchod je zahataný inou susediacou hrobkou Ramessesa VI. Hrobky v doline, ktoré ukrývajú nevídané bohatstvo, komplikujú prácu expertov. Hľadanie tiel faraónov je preto zložité.

Jedným z najvyhľadávanejších tiel egyptských faraónov je Tutanchamonova matka, kráľovná Nefertiti. Celé desaťročia médiá informujú o nájdení jej pozostatkov, v skutočnosti však nie je jasné, kde sa nachádza jej hrobka. Populárna teória "schovávačky" tvrdí, že ostatky kráľovnej sú uložené niekde v Tutanchamonovej hrobke.

Zdroj: profimedia.sk

V roku 2015 sa v knihe s názvom "Pohreb kráľovnej Nefertiti?" objavili obrázky s vysokým rozlíšením, ktoré podľa expertov zobrazujú skryté dvere v hrobke. Túto teóriu neskôr potvrdil objav zreteľnej línie na strope hrobky, čo viedlo vedcov k presvedčeniu, že jedna z miestností je v skutočnosti chodbou, ktorá je uzavretá falošnou stenou. Výskumný tím pod vedením archeológa Mamdouha Eldamatya pri poslednom skúmaní použil pozemný radar, ktorý zoskenoval oblasti v okolí Tutanchamonovej hrobky. Experti vďaka radaru spozorovali neznámy priestor podobný chodbe pár metrov od pohrebnej komory. Eldamatyho tím zatiaľ nevie presne určiť, či je komora súčasťou hrobky, no s najväčšou pravdepodobnosťou to tak skutočne bude. Chodba je totiž v rovnakej hĺbke ako samotná hrobka a tiahne sa rovnobežne so vstupnou chodbou hrobky.

Zdroj: youtube/national geographic ​

Archeológ a bývalý egyptský minister starožitností Zahi Hawass pre časopis Nature uviedol, že používanie radarov pri hľadaní hrobiek nikdy nevedie k nálezom. Podľa neho to slúži iba na vytvorenie falošných nádejí. Francesco Porcelli, fyzik na polytechnickej univerzite v Turíne, viedol v roku 2017 obdobný výskum pomocou radaru, kedy zistil, že tajomná chodba nie je súčasťou Tutanchamonovej hrobky.