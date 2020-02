Otec nechal dcéru (14) na letisku a odletel na dovolenku! Krutý dôvod, doteraz sa s ním nebaví

Zdroj: Getty Images

LONDÝN - Otec opustil svoju štrnásťročnú dcéru na letisku, pretože platnosť jej pasu mala vypršať o dva mesiace. Do lietadla preto nastúpil len so svojou manželkou a dvomi ďalšími deťmi. Priznal, že z komplikovanej situácie bol nešťastný, no jeho dcéra už na jednej dovolenke bola a ostatné deti nie, preto sa rozhodol tak, ako sa rozhodol.