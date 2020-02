Otec zúri, cintorín odstránil náhrobný kameň jeho syna (†33): Kvoli tejto vulgárnej FOTO

Bridge zomrel vlani v apríli minulého roka po tom, ako prehral svoj celoživotný boj s cystickou fibrózou. Jeho utrápený otec Artur sa rozhodol, že pre syna vyberie originálny náhrobok, ktorý bude pozostalým vždy pripomínať jeho svojský zmysel pre humor. Umiestnil na neho Petrovu fotku, na ktorej je zachytený s jeho obľúbeným gestom.

Zdroj: change.org

Vzpriamený prostredník usmiateho mladíka však spôsobil obrovský rozruch a po niekoľkých mesiacoch bol 16. januára odstránený. Arthur odvtedy bojuje za jeho vrátenie. Na svoju podporu dokonca spustil aj petíciu, v ktorej vyzbieral takmer 2500 podpisov. Úrad Adelaide Cemeteries Authority, ktorý rozhodol o odstránení náhrobku z cintorína Enfield Memorial Park, však odmieta náhrobok vrátiť na pôvodné miesto. Odôvodňuje to tým, že návštevníci cintorína označili fotografiu za príliš urážlivú. "Neboli sme vôbec upovedomení o odstránení náhrobného kameňa a nijako nebola rešpektovaná spomienka na nášho syna," uviedol rozhorčený otec v žiadosti adresovanej vedeniu cintorína. Obrázok Petera je podľa neho malý a to gesto bolo rozpoznateľné iba zblízka. "Ak niekoho urazilo, je to jeho problém a nie náš. Veď je to miesto synovho odpočinku," dodal.

Vedenie cintorína však aj naďalej odmieta rodine vyhovieť. Podľa nich išlo iba o reakciu na množstvo telefonátov a písomných sťažností zo strany verejnosti. "Pred odstránením náhrobného kameňa sme sa niekoľkokrát pokúšali spojiť s pozostalými, ale bez úspechu. Naša spoločnosť sa odvtedy stretla s touto rodinou viackrát, ale stále nedošlo k dohode," vyhlásil Michael Robertson s tým, že pozostalým ponúkol viac možností riešenia vrátane pokrytia nákladov, ale všetky boli odmietnuté.