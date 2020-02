Hrozivé slová astrologičky, ktorá predpovedala atentát na Kennedyho: Ľudstvo bude zničené v roku 2020!

Jeane Dixonová bola jednou z najslávnejších amerických astrologičiek. Počas svojho života napísala sedem kníh vrátane autobiografie plnej predpovedí a horoskopického románu pre psov, ktoré sa stali bestsellermi. Sedem rokov pred smrťou Johna Fitzgeralda Kennedyho predpovedala, že bude zavraždený. V magazíne Parade , ktorý vyšiel 13. mája 1956, napísala, že prezidentské voľby v roku 1960 ovládnu labouristi a vyhrá demokrat. Zároveň ale dodala, že "ten, kto vyhrá voľby, bude zavraždený alebo zomrie v úrade, aj keď nie nevyhnutne v prvom volebnom období".

Kennedy krátko pred atentátom Zdroj: profimedia.sk

Dixonová sa narodila v Južnej Karolíne v roku 1904. Tvrdila, že veštkyňa jej kedysi povedala, že sa preslávi vďaka svojmu výnimočnému daru a pomôže niektorým z najmocnejších ľudí sveta. Spočiatku zostavovala horoskopy, neskôr začala robiť prvé predpovede pomocou krištáľovej gule. V polovici druhej svetovej vojny sa dostala do pozornosti amerického prezidenta Franklina Roosevelta, ktorý ju pozval do svojej oválnej pracovne. Neskôr Jeane podľa jej slov požiadal o radu vo vojenských otázkach a ona mu vraj povedala, že vojna skončí v prvej polovici roku 1945. Roosevelt zomrel v apríli toho istého roku, takže sa toho nedožil, ale povesť o Dixonovej a jej schopnostiach sa šírila v tých najvyšších kruhoch. Jej predvídavé tvrdenia o JFK upútali pozornosť Richarda Nixona, ktorý bol v tom čase americkým viceprezidentom. Aj on ju pozval do slávnej oválnej pracovne, čím nadobudla jej sláva ešte väčšie rozmery.

Ako horlivá kresťanka Jeane trvala na tom, že jej vízie prišli od Boha. Tvrdila tiež, že mala víziu teroristického útoku v roku 1972, čiže krátko pred masakrom v Mníchove na olympijských hrách. Na základe jej predpovede vytvoril prezident protiteroristický výbor. Nixon nebol poslednou hlavou štátu, ktorá požiadala veštkyňu o radu. Kontaktovali ju aj Nancy a Ronald Reaganovci. V roku 1989 predpovedala haváriu ropného tankera Exxon Valdez, ktorý nakoniec naozaj stroskotal pri brehoch Aljašky. Do oceánu vtedy uniklo 37 000 ton ropy, ktorá spôsobila ekologickú katastrofu v celej oblasti. Uznávaná moderátorka Oprah Winfreyová sa s astrologičkou stretla v roku 1977 a už vtedy jej predpovedala pozoruhodnú kariéru.

Havária tankera Exxon Valdez Zdroj: TASR/AP

Berúc do úvahy to, že mnoho z Dixonovej predpovedí sa splnilo, vyznieva jej nasledujúca predpoveď naozaj desivo. Hovorí o tom, že svet zanikne v roku 2020. Práve v tomto roku má totiž vojna armagedonu zničiť našu planétu. Zostáva len dúfať, že Jeane sa práve v tejto predpovedi pomýlila. Stalo sa tak napríklad vtedy, keď tvrdila, že Sovietsky zväz bude prvou krajinou, ktorá pošle človeka na Mesiac. Prvým človekom bol pritom Američan. V 80. rokoch minulého storočia mal zasa podľa nej prebehnúť ďalší holokaust a Rím sa mal snažiť o vybudovanie novej ríše.