Muži, tejto technike pri sebauspokojovaní sa určite vyhnite! Lekári varujú pred obrovským rizikom

Ako sa zdá, mužská časť užívateľov stránky Reddit si nevie vynachváliť masturbáciu s banánovou šupkou. Oceňujú jej dostupnosť a označujú ju ako ľahko vyrobiteľnú domácu sexuálnu hračku. Postup je veľmi jednoduchý: stačí olúpať banán a zo šupy si vyrobiť akýsi návlek na penis. Vlhké a klzké prostredie vraj pripomína vagínu a ručná práca podporená banánovou technikou sa vraj končí dokonalým vyvrcholením. Niektorí muži dokonca celý postup vylepšujú tým, že šupku zahrejú v mikrovlnnej rúre, čo vyvolá ešte príjemnejšie pocity.

Lekári sú však z tejto techniky zhrození, pretože podľa nich je akurát tak spoľahlivým spúšťačom kožných infekcií. "Okrem toho, že je to nehygienické a vedie to k infekciám, hrozí pri tejto metóde aj riziko alergie, ktorá sa končí bolestivým opuchom," vysvetlil doktor Benjamin Janaway. Banány prospievajú zdraviu iba vtedy, keď ich ľudia konzumujú. To vlastne platí pre akékoľvek ovocie, ktoré by malo byť vyradené zo sexuálneho experimentovania tak u mužov, ako aj u žien. Janawayove slová podporila aj doktorka Diana Gillová, ktorá v tejto súvislosti upozorňuje najmä na možné alergické reakcie v podobe opuchov či vyrážky.

O svoju skúsenosť s banánovou technikou sa podelil aj jeden užívateľ Redditu. Priznal, že si tým privodil zdravotné problémy, ale z úplne inej kategórie. "V mojej kuchyni som odrezal končeky banánov, zabalil som šupku do pásky, aby som ju nepoškodil a vytlačil som von vnútro. Išiel som potom do kúpeľne a tam som si to urobil. Kiežby som vedel, čo ma čaká," píše tínedžer, ktorý po uspokojení hodil šupku s celým obsahom na dlážku, na ktorú potom nechtiac stúpil, pošmykol sa a rozbil si hlavu.