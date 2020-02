FOTO Predĺžené vlasy zachránili brunetke (25) život: Prečesávala som si ich, vtom prišiel šok!

LIVINGTON - Škótka Laura Larkinová dva roky používala nadpájacie príčesky. Jedného dňa si pri česaní vlasov objavila hrčku v prsníku. Mala obrovské šťastie, netrvalo by totiž dlho a rakovina by sa dostala do tretieho štádia. I tak ale prišla o jeden prsník.

Dvadsaťosemročná Laura si posledné dva roky nechala predlžovať vlasy, pretože ich chcela mať dlhšie a hustejšie. Navštevovala preto kadernícky salón, kde si nechala nadpájať vlasy pomocou príčeskov. Boli dlhé asi po prsia.

Nečakala, že práve vďaka nim zistí, že má rakovinu. "Vyšla som zo sprchy a prečesávala som vlasy prstami, keď som sa rukou dotkla prsníka. Práve vtedy som zacítila skutočne tvrdú hrčku v dolnej časti pravého prsníka. Nikdy predtým som si ju nevšimla," začína svoje rozprávanie.

Zdroj: profimedia.sk

O dva dni neskôr navštívila Larkinová všeobecného lekára, ktorý ju poslal na biopsiu. Tá potvrdila jej najhoršie obavy, bola to rakovina. Krátko nato podstúpila zákrok, počas ktorého jej z prsníka odstránili hrčku veľkú takmer jeden centimeter. Rakovina sa ale po čase vrátila. "Bola som v úplnom šoku. Myslela som, že som rakovinu porazila, ale vracalo sa to," pokračuje Laura.

Zdroj: profimedia.sk

Ďalšie vyšetrenia odhalili, že má v sebe gén BRCA2, bežne známy ako gén pre rakovinu prsníkov. Minulý mesiac preto podstúpila mastektómiu pravého prsníka. Mohla skončiť oveľa horšie, keby hrčku neobjavila. Rakovina by v tom prípade rýchlo postúpila do tretieho stupňa. "Je strašidelné pomyslieť na to, čo by bolo, keby som na hrčku nenatrafila," dodáva mladá Škótka.