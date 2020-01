VIDEO Reportérke dali podržať zákernú a nebezpečnú koalu: Takýto koniec však nečakala

KINGSCOTE - Britská televízna reportérka sa stala obeťou kanadského žartíka. Natáčala reportáž o požiaroch v Austrálii, keď sa jej zamestnanec parku na ostrove Kangaroo opýtal, či by nechcela podržať nebezpečný druh koaly. Tento druh má jedovaté zuby a dlhé pazúry. Vtip spočíval v tom, že novinárka držala obyčajnú koalu. Od strachu takmer zošalela.

Debi Edwardová, korešpondentka ITV News v Ázii, informovala o kríze v Austrálii. Počas návštevy prírodného parku na Klokaňom ostrove jej zamestnanec ponúkol, či by nechcela podržať na rukách nebezpečný druh koaly. Dokonca ju obliekol do špeciálneho odevu a na tvár si dala aj ochranné okuliare. Tieto medvedíky sú blízkymi príbuznými koaly, no v skutočnosti sú zákerné a zlé. Zviera má dlhé pazúry a malé tesáky s jedom. Tretie najčastejšie zranenie, ktoré utrpia turisti v Austrálii, je spôsobené týmto medvedíkom.

Zdroj: Youtube/7NEWS Australia

Edwardová však netušila, že ide o obyčajný vtip. V skutočnosti na rukách držala normálnu a neškodnú koalu. "Všetci preto vyzerajú znepokojene. Snažím sa nebáť sa, pretože mi povedali, že to cíti," hovorí reportérka do kamery a nervózne drží zviera na rukách. Po chvíli, keď Debi už úplne ovládol strach, poprosila ošetrovateľov, aby ju zvieraťa zbavili. Až vtedy priznali, že išlo o žart. "Robíte si zo mňa srandu! Blbí Austrálčania," reagovala Edwardová.

Neskôr sa objavila v televíznej šou Channel Nine a priznala, že naletela. "Keď sa obzriem späť, niečo mi hovorilo, že to nie je správne. Chlapi okolo však stále tvrdili, že to mám urobiť. Povedali, že také niečo dovolia len špeciálnym návštevníkom," uviedla reportérka.