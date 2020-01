Prelomový objav NASA: Vedcom pomôže zistiť, ako ľudia prežijú na Marse

Miesto na severnej pologuli Marsu, známe ako Arcadia Planitia, obsahuje niekoľko ľadových plôch. Ľad v niektorých z nich nie je hlboký ani pár centimetrov. "Na jeho vykopávanie by nám úplne postačila lopata," uviedol vedúci autor štúdie Sylvain Piquex, ktorý študuje planétové povrchy v kalifornskom laboratóriu Jet Propulsion. Piquexov vedecký tím pokračuje v zhromažďovaní údajov o ľadových plochách a snaží sa nájsť najlepšie miesto na pristátie. Mnoho iných expertov dúfa, že astronauti na Marse okrem pitnej vody objavia aj stopy kyslíka či vodíka.

Zdroj: Getty Images

Mapa je založená na údajoch z dvoch najdlhšie obiehajúcich kozmických lodí NASA Mars Odyssey a Mars Surveyor Orbiter. Vedci použili prístroje citlivé na teplo, ktoré zaznamenali zmeny povrchovej teploty na miestach pokrytých ľadom.

Misia s cieľom pristáť na Marse by sa mala začať už tento rok. NASA preto predpokladá zvýšenie nákladov na viac ako miliardu eur. Astronauti mali najväčší problém s padákmi, kvôli čomu neboli schopní bezpečne pristáť na Červenej planéte. Inžinieri sa teda pokúšajú o výrobu nových padákov, vyskúšať by ich mali už onedlho. "Celá sekvencia od vstupu do atmosféry po pristátie bude trvať asi šesť minút," upresnil projektový manažér Pietro Baglioni. Plánuje vyrobiť padáky s tepelným štítom, ktorý zmierni pokles rýchlosti. To zabezpečí, aby astronauti bezpečne pristáli na Marse.