Tínedžer si bol zajazdiť na bicykli: V jednej kormidlo, v druhej drink a... totálny horor

LONDÝN - Nová lekárska správa informuje o prípade dospievajúceho chlapca, ktorý po nehode na bicykli utrpel čiastočné natrhnutie penisu a pretrhnutie miešku. Kormidlo bicykla sa totiž chlapcovi zapichli do slabín. Nie je jasné, či toto zranenie ovplyvní jeho sexuálny život.

V odbornom časopise British Medical Journal sa píše o štrnásťročnom chlapcovi, ktorý ovládal bicykel len jednou rukou a v druhej držal drink. Zrazu však narazil do zaparkovaného auta a kormidlo bicykla sa mu v dôsledku toho zapichlo do slabín. Okamžite bol prevezený do nemocnice Johna Radcliffa v britskom Oxforde. Lekári objavili obrovskú reznú ranu, ktorá sa tiahla cez celé slabiny. Tínedžer mal pretrhnutý miešok a čiastočne natrhnutý penis. Poranenia boli také rozsiahle, že bolo vidno časť erektívneho tkaniva penisu a tiež membránu, ktorá pokrýva semenník. Chirurgom sa ranu podarilo úspešne zašiť, nijaké vážnejšie poškodenia nezistili. Nasledujúci deň chlapca prepustili z nemocnice a nasadili mu antibiotiká.

Zdroj: Getty Images

V priebehu ďalšieho mesiaca tvrdil, že nemá nijaké problémy s močením a rana ho ani nebolí. Nie je však jasné, či zranenie bude mať nejaký vplyv na jeho sexuálny život. Lekári varujú, že ani zďaleka nejde o prvý takýto prípad. Predchádzajúce štúdia dokazujú, že 21 z 800 detí zranených na bicykli utrpeli poranenia od kormidla.

"Tento druh zranení spôsobuje traumu brucha. Správy o napichnutí alebo natrhnutí časti tela pri takýchto incidentoch sú však zriedkavé," uviedli autori štúdie. Odborníci dodávajú, že chlapcov prípad je predsa len špeciálny. Ide totiž o prvú osobu, ktorej genitálie sa napichli priamo na kormidlo.