VIDEO Otec nakrúcal syna (7) pri surfovaní: Zrazu ho niečo skoplo dolu, doma zistili čo!

NEW SMYRNA BEACH - O obrovskom šťastí môže hovoriť štyridsaťročný Shaun Moore a jeho syn Chandler, ktorí minulú sobotu vyrazili surfovať na pláž New Smyrna na Floride. Chlapca totiž zhodila zo surfu obrovská ryba. Až kamerový záznam odhalil, že si dvojica vychutnávala príjemné vlnobitie v spoločnosti žraloka.

Sedemročný Chandler si s otcom cez víkend užívali pekné slnečné počasie na svojich surfoch a nakrúcali sa pri tom na kameru GoPro, ktorá bola pripevnená na chlapcovej doske. Zrazu však do nej niečo vrazilo. "Išlo mu to veľmi dobre. Potom som si všimol nejakú veľkú rybu, ako mu vrazila do dosky a zhodila ho z nej," opisuje Shaun situáciu. Jeho synovi sa však nič vážne nestalo, a tak pokračovali v zábave.

Po návrate domov stiahol otec video z kamery a zverejnil ho na Instagrame. Nič mimoriadne si na ňom nevšimol. Niektorí jeho kamaráti si mysleli, že video zachytáva nejakú vtipnú historku, tak si ho spomalili. A práve vtedy zbadali, že do Chandlerovho surfu narazil žralok. "Vôbec sme o tom nevedeli a ďalej sme si užívali. Až teraz si uvedomujem, aké sme mali šťastie, že sa nám nič nestalo," uviedol Moore.

Zdroj: Instagram/shaunmoore

Napriek tomu sa nechystá s vodnými športmi skončiť. Sahun ako bývalý wakeboardista totiž vodu miluje a zdá sa, že jablko nespadlo ďaleko od stromu. "Myslím, že Chandler má moje gény. Určite musíme mať pred žralokmi rešpekt, ale vždy sa riadime varovaniami záchranárov okresu Volusia a správami z plážovej hliadky," dodal Američan. National Geographic pred časom označila oblasť New Smyrna za "svetové hlavné mesto žralokov". Štatisticky na toto miesto pripadá jedno z 25 napadnutí týmto predátorom.