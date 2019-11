Tehotná žena (30) bola na ultrazvuku: FOTO bábätka ju úplne dorazila, vidíte TO v hornom rohu?

Budúca mamička zo San Diega zašla ku gynekológovi na vyšetrenie ultrazvukom. Spočiatku bolo ťažké zachytiť tvár dievčatka, ktoré čakala, pretože sa neustále hýbalo. Napokon sa lekárovi podarilo zachytiť aspoň bočný profil malej tváričky.

Zdroj: Youtube/Inside Edition

Shantel neskôr zverejnila ultrazvukovú snímku na sociálnej sieti. Jej priatelia a rodina si však všimli niečo, čo ona sama vôbec nepostrehla. "Asi po pol minúte, ako som to uverejnila, pod záberom sa objavil komentár, že moje dieťa bozkáva anjel," uviedla Carrilová. Hneď sa na fotku pozrela opäť a áno, zbadala to tam. V ľavom hornom rohu je podľa nej tvár jej zosnulého otca, ktorý sa nakláňa k jej bábätku, akoby ho išiel pobozkať.

Zdroj: Facebook/Shantel Carrillo

Shantel pre porovnanie uverejnila aj fotografiu svojho mŕtveho otca. Na internete sa však musela popasovať s vlnou obvinení, že použila photoshop. To razantne poprela a dodala, že je z otcovej tváre zmätená, no na druhej strane ju to upokojuje. "Moja placenta vyzerá ako môj otec," zažartovala.