VIDEO Solivary v Prešove roky neslúžia, stále ich však strážia: Dvojici sa podarilo dostať do budovy, ktorá sa každú chvíľu môže zrútiť

PREŠOV - #Keď sa povie Youtube kanál DYG MORE, je jasné, že pôjde o niečo nebezpečnejší urbex ako zvyčajne. Dvojica sa totiž púšta do natáčaní, ktoré su obvykle dosť za čiarou toho, čo by ľudia normálne robili. Platí to aj pri ich novom videu. V ňom sa dostali do chátrajúceho komplexu prešovských Solivarov, ktorý budú búrať a ktorý sa doslova rozpadáva pred očami.