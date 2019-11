Toto je hlavný dôvod, prečo ženy podvádzajú svojich partnerov: Budete prekvapení

Niet divu, že sa o ženách hovorí ako o nevyspytateľných. Na zoznamke Ashley Madison, kde sú registrovaní najmä zadaní muži a ženy, sa objavil článok s názvom Štúdium dobrej manželky, v ktorom sa píše o dôvode, prečo ženy podvádzajú svojich manželov. Členky nežnejšieho pohlavia síce majú rady istú stabilitu a istotu, no tá pre nich nie je sexuálne príťažlivá.

Zdroj: Getty Images

Na prieskumnú otázku, ako vyzerá ich manželstvo, mnohé odpovedali, že je fungujúce, milujúce alebo podporujúce. Takmer polovica respondentiek priznala, že v manželstve ostáva iba kvôli deťom. Zatiaľ čo si mnohé uvedomujú dôležitosť manželstva, iné priznali, že s manželom už nespávajú. 47 percent žien podľa ich slov nikdy nedostalo orálny sex od svojho partnera a 40 percent priznalo, že zriedka alebo nikdy nedosiahlo orgazmus. Tretina žien priznala, že už premýšľala nad rozvodom alebo rozchodom, no nejavili nijaký záujem odísť od partnera.

Môže to znieť šokujúco, ale veľa žien tvrdí, že práve to, že podviedli svojho partnera, pomohlo obnoviť ich manželstvo. Tretina z týchto žien dokonca prezradila, že vďaka nevere začali častejšie spávať so svojím oficiálnym partnerom a tvoria tak šťastnejší pár. To vysvetľuje, prečo až 68 percent neverných žien necíti nijakú vinu. Prekvapivé je, že 74 percent stále miluje svojich partnerov, no už ich prestali priťahovať.