Počas cestovania spoznávame nové kultúry, ktoré nám otvárajú dvere do iného sveta. Naučí nás to väčšej pokore a rešpektu voči tomu, čo je pre nás možno zvláštne, ale pre iných posvätné. S tým úzko súvisí aj dodržiavanie zákonov, ktoré nás niekedy zaskočia. Tieto kuriozity vás skutočne môžu v niektorých krajinách dostať do väzenia.